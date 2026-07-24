IKEA夏季清貨大減價倒數1星期 過百件貨品買3件額外95折 $4.9帶走26件封口夾

IKEA夏季清貨大減價進入最後倒數！7月29日前，IKEA推出多重優惠。除了過千款精選產品以3折發售，過百款貨品更加限時「折上折」。顧客入手3件指定貨品額外享95折，買指定貨品滿5件或以上，即享額外9折。不妨把握機會，為生活添上新意思。
一套26件封口夾子減至$4.9！
IKEA夏季清貨大減價踏入倒數階段，多款人氣產品以終極優惠價發售。當中包括一套26件的BEVARA封口夾子，原價$19.9減至$4.9，零食迷必備；適用於所有爐具的HEMLAGAD連蓋平底鍋由$149.9減至$59.9，相當划算。
IKEA同步精選$50以下的生活好物，各位萬勿錯過。
IKEA 香港及澳門分店資料
銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫
九龍灣分店：九龍灣 MegaBox L4
沙田分店：沙田 HomeSquare L6
荃灣分店：荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓
大埔規劃及訂購中心：新界大埔超級城 B 區 2 樓 238A 號舖
尖沙咀規劃及訂購中心：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓 B204-B210 舖
太古規劃及訂購中心：太古城道 18 號太古城中心地下 020A 及 1 樓 104-105 號舖
坑口規劃及訂購中心：將軍澳坑口重華路 8 號東港城商場 2 樓 221 號舖