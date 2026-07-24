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生活
出版：2026-Jul-24 13:00
更新：2026-Jul-24 13:00

IKEA夏季清貨大減價倒數1星期 過百件貨品買3件額外95折 $4.9帶走26件封口夾

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IKEA夏季清貨大減價進入最後倒數！729日前，IKEA推出多重優惠。除了過千款精選產品以3折發售，過百款貨品更加限時「折上折」。顧客入手3件指定貨品額外享95折，買指定貨品滿5件或以上，即享額外9折。不妨把握機會，為生活添上新意思。

Summer Sales Count down Extra visuals

IKEA 夏季清貨大減價進入最後一星期倒數！

一套26件封口夾子減至$4.9！

IKEA夏季清貨大減價踏入倒數階段，多款人氣產品以終極優惠價發售。當中包括一套26件的BEVARA封口夾子，原價$19.9減至$4.9，零食迷必備；適用於所有爐具的HEMLAGAD連蓋平底鍋由$149.9減至$59.9，相當划算。

ADLAD 杯裝香味蠟燭, 北歐森林香味 白色, 40 小時(1) BEVARA 封口夾子，26件套裝, 多種顏色 BEVARA 封口夾子，26件套裝, 多種顏色(1) FRÖFINK 香味乾花, 檀香 廣藿香 褐色, 60 克 FRÖFINK 香味乾花, 檀香 廣藿香 褐色, 60 克(1) HEMLAGAD 連蓋平底鍋, 易潔塗層 黑色, 2 升(1) HEMLAGAD 連蓋平底鍋, 易潔塗層 黑色, 2 升 KALASBRA 碗, 花朵, 13 厘米(1) KALASBRA 碗, 花朵, 13 厘米 STRANDAD 座地燈, 白色 黑色 STRANDAD 座地燈, 白色 黑色(1) THORGUN 輕便暖氈, 灰白色, 120x160 厘米 THORGUN 輕便暖氈, 灰白色, 120x160 厘米(1)

IKEA同步精選$50以下的生活好物，各位萬勿錯過。

STUK 貯物袋, 白色 灰色, 34x51x28 厘米(1) TOLKNING 吊籃, 黃麻(1) MÖJLIGHET 耳機 平板電腦架, 黑色 MÖJLIGHET 耳機 平板電腦架, 黑色(1) FLISAT 四頭掛架 FÖSSTA 醬汁碟 2件裝, 金魚(1) FLISAT 四頭掛架(1) FINFÖRDELA 砧板, 綠色 鮮綠色, 28x36 厘米 FINFÖRDELA 砧板, 綠色 鮮綠色, 28x36 厘米(1)

IKEA 香港及澳門分店資料

銅鑼灣分店銅鑼灣柏寧酒店地庫

九龍灣分店九龍灣 MegaBox L4

沙田分店沙田 HomeSquare L6

荃灣分店荃灣青山公路 388 8 咪半 3

大埔規劃及訂購中心新界大埔超級城 B 2 238A 號舖

尖沙咀規劃及訂購中心尖沙咀河內道 18 K11 Art Mall 地庫 2 B204-B210

太古規劃及訂購中心太古城道 18 號太古城中心地下 020A 1 104-105 號舖

坑口規劃及訂購中心將軍澳坑口重華路 8 號東港城商場 2 221 號舖

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