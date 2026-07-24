IKEA夏季清貨大減價倒數1星期 過百件貨品買3件額外95折 $4.9帶走26件封口夾

IKEA夏季清貨大減價進入最後倒數！7月29日前，IKEA推出多重優惠。除了過千款精選產品以3折發售，過百款貨品更加限時「折上折」。顧客入手3件指定貨品額外享95折，買指定貨品滿5件或以上，即享額外9折。不妨把握機會，為生活添上新意思。

一套 26 件封口夾子減至$ 4.9！

IKEA夏季清貨大減價踏入倒數階段，多款人氣產品以終極優惠價發售。當中包括一套26件的BEVARA封口夾子，原價$19.9減至$4.9，零食迷必備；適用於所有爐具的HEMLAGAD連蓋平底鍋由$149.9減至$59.9，相當划算。