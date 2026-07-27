The Ordinary 香港第二店登陸中環 新店設一對一護膚諮詢

以成分透明、臨床配方及親民定價見稱的護膚品牌 The Ordinary，近日於中環荷李活道開設香港第二間專門店。繼銅鑼灣時代廣場首店後，品牌再度落戶本港核心消費地段，將成分為本的護膚理念帶入蘇豪區日常生活圈。新店選址於荷李活道，毗鄰藝廊、咖啡店及特色小店林立的蘇豪一帶，地理位置既貼近上班族，也方便周末到中上環逛街的消費者。品牌希望透過這個新據點，讓更多人可以近距離了解產品成分、配方概念及不同肌膚需要的護理方式。

一對一諮詢助客人建立護膚程序 店內設有專屬諮詢區，由經專業訓練的團隊成員為客人提供一對一護膚建議。客人可按自身肌膚狀況、生活習慣及護膚目標，了解不同成分及配方的作用，從而建立更切合個人需要的護膚程序。對於近年愈來愈重視成分及功效的消費者而言，這類面對面指導有助減少選購時的疑惑。

本地藝術壁畫呼應社區氣息 除了產品體驗，新店亦加入本地設計元素。品牌邀請本地藝術家 Cherie Kwok 為店舖創作壁畫，作品靈感來自荷李活道及蘇豪區的歷史文化、獨立畫廊與創意社群，為簡約的零售空間注入街區特色。顧客在選購產品之餘，也可感受中上環一帶獨有的藝術氛圍。 地址： 中環荷李活道荷李活道42-42A號 營業時間： 11:00 - 20:00