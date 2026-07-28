ifc商場聯乘YEYE Weller打造《Summer Paradise》 免費入場玩遊戲贏自拍鏡

盛夏想在市區尋找一個色彩繽紛又適合打卡的好去處， 而最近ifc商場帶來全新夏日藝術企劃，聯乘德國藝術家組合YEYE Weller呈獻《Summer Paradise》。這是YEYE Weller首個在香港登場的大型藝術裝置，以復古波普美學、鮮明色彩及幽默角色，為中環商場注入輕鬆愉快的度假氣氛。

德國藝術組合首度大型登陸香港 YEYE Weller的創作受1930年代卡通風格啟發，擅長以簡潔線條、明亮配色和趣怪人物營造歡樂感。今次裝置延續其「色彩、幽默與平衡」的創作語言，並特別為香港ifc商場設計全新角色，將一樓中庭化身成充滿夏日想像的波普藝術場景。

6 大展區由快艇玩到復古街機 《Summer Paradise》設有6大打卡及遊戲互動展區，參觀者可按路線逐一探索，由登上鮮艷快艇開始夏日旅程，到走進海灘小屋、自拍鏡及吊床區，感受城市中的度假節奏。展區亦加入動態拍攝及遊戲元素，令藝術裝置不止適合拍照，亦更具參與感。 1. 「夏日啟航」：登上鮮艷奪目的快艇駛向盛夏大冒險。 2. 「黃色海灘小屋」：欣賞 YEYE Weller 精靈古怪的波普風插畫。 3. 「Snap & Shine自拍鏡」：盡情擺拍，留下玩味十足的回憶。 4. 「棕櫚角落」：坐上舒適吊床，沉浸於愜意慵懶的夏日氛圍之中。

5. 「Boomerang Bar」：擺出趣怪姿勢，拍攝專屬的 Boomerang 動態短片 6. 「盛夏遊戲站」：挑戰經典街機遊戲，獲得限量自拍鏡連 YEYE Weller獨家插畫貼紙套裝，親手DIY您的專屬自拍鏡。 今個裝置選址ifc商場一樓中庭，無論是午飯時間經過、周末逛街，還是帶小朋友出行，都可順道感受YEYE Weller筆下的復古夏日世界。鮮明構圖與輕鬆幽默的角色設定，亦切合香港讀者近年喜歡的商場藝術打卡體驗整個《Summer Paradise》以明快節奏串連不同場景，既有視覺衝擊，也有互動玩法，讓人在繁忙都市中短暫抽離，投入一場充滿色彩與笑意的夏日小旅行。

活動詳情 活動：香港ifc商場《Summer Paradise》夏日藝術裝置 日期：即日起至8月30日（星期日） 時間：上午10時30分至晚上10時 地點：ifc商場一樓中庭