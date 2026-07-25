親子好去處｜變身小獸醫！機構推未來獸醫學院 戴聽診器聽貓狗心跳聲+零距離摸異寵

想與孩子一起度過開心又有意義的暑假？有機構推出「未來獸醫學院」活動，讓6至11歲的小朋友近距離接觸小動物，戴上聽診器聆聽動物心跳聲和零距離摸各種異寵，培養他們的同理心和建立動物保護意識。

專人帶領聽動物心跳聲+ 摸異寵 活動由 WeHUG 新界動物醫療中心及人寵生活化品牌 Hooment攜手合作打造，設有連串體驗，讓小獸醫學習尊重生命。參與者將於專業獸醫助理護士帶領下，走進獸醫臨床實習工作站，除了戴上聽診器聆聽貓狗的心跳聲，更可親手觸摸親手觸摸鬆獅蜥蜴、守宮或蛇等冷血爬蟲類，感受變溫動物獨特的鱗片質感。

護士亦會親授如何透過X光片與顯微鏡，進行圖像對比教學，認識預防性醫療與定期檢查的重要性，並練習與陌生毛孩接觸的「安全三部曲」（一停、二問、三伸手）。活動同時安排熊仔鼠，參加者可學習手掌攤平的正確餵食姿勢。

獲發證書記錄回憶 完成活動後，每位參加者將會進入動物保護知識問答挑戰環節。每位通過考驗的小實習生均可獲頒證書，並帶走精美小禮物，紀念難忘回憶。

「未來獸醫學院」活動詳情 活動日期：2026 年8月23日 (星期日) 活動時間：下午 2：00 - 下午 4：00（每節約2小時） 對象：6至 11歲兒童及其家長 名額：每節限10組家庭。活動採取先到先得報名機制。 地點：Hooment 人寵生活館｜新界元朗公庵路68號溱柏地下G鋪 價錢：【基本套票 】1位成人 及 1位小童參加者 HK$350 【追加 】1位成人參加者 HK$100 【追加 】1位小童參加者HK$50 報名按此