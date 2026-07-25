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出版：2026-Jul-25 12:00
更新：2026-Jul-25 12:00

親子好去處｜變身小獸醫！機構推未來獸醫學院 戴聽診器聽貓狗心跳聲+零距離摸異寵

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Joe38

想與孩子一起度過開心又有意義的暑假？有機構推出「未來獸醫學院」活動，讓611歲的小朋友近距離接觸小動物，戴上聽診器聆聽動物心跳聲和零距離摸各種異寵，培養他們的同理心和建立動物保護意識。

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有機構推出「未來獸醫學院」活動，讓6至11歲的小朋友近距離接觸小動物。

專人帶領聽動物心跳聲+摸異寵

活動由 WeHUG 新界動物醫療中心及人寵生活化品牌 Hooment攜手合作打造，設有連串體驗，讓小獸醫學習尊重生命。參與者將於專業獸醫助理護士帶領下，走進獸醫臨床實習工作站，除了戴上聽診器聆聽貓狗的心跳聲，更可親手觸摸親手觸摸鬆獅蜥蜴、守宮或蛇等冷血爬蟲類，感受變溫動物獨特的鱗片質感。

圖片二：學童於工作站輪流實習。導師會引導他們觀察守宮及鬆獅蜥蜴，學習變溫動物的體溫特性，傳遞「不同物種、不同飼養需求」的正確知識。【以往活動參考圖】

導師會引導他們觀察守宮及鬆獅蜥蜴，學習變溫動物的體溫特性。

護士亦會親授如何透過X光片與顯微鏡，進行圖像對比教學，認識預防性醫療與定期檢查的重要性，並練習與陌生毛孩接觸的「安全三部曲」（一停、二問、三伸手）。活動同時安排熊仔鼠，參加者可學習手掌攤平的正確餵食姿勢。

圖片一：現場展示 X 光片、顯微鏡等非侵入性醫療器具。教導預防性醫療與定期檢查的核心重要性。【以往活動參考圖】

現場展示X光片、顯微鏡等非侵入性醫療器具。教導預防性醫療與定期檢查的核心重要性。

獲發證書記錄回憶

完成活動後，每位參加者將會進入動物保護知識問答挑戰環節。每位通過考驗的小實習生均可獲頒證書，並帶走精美小禮物，紀念難忘回憶。 

圖片五：完成各項臨床實習後，學童將參與「動物保護小知識問答」贏取品牌小禮物，並獲頒發「小小獸醫畢業證書」。現場特設專屬打卡道具，讓家長為孩子拍下別具意義的畢業照。【以往活動參考圖】 结果

現場特設專屬打卡道具，讓家長為孩子拍下別具意義的畢業照。

「未來獸醫學院」活動詳情

活動日期：2026 823 (星期日

活動時間：下午 200  - 下午 400（每節約2小時）

對象：6 11歲兒童及其家長

名額：每節限10組家庭。活動採取先到先得報名機制。

地點：Hooment 人寵生活館｜新界元朗公庵路68號溱柏地下G

價錢：【基本套票 1位成人  1位小童參加者 HK$350

【追加 1位成人參加者 HK$100

【追加  1位小童參加者HK$50

報名按

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