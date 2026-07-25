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出版：2026-Jul-25 14:00
更新：2026-Jul-25 14:00

暑假好去處︱都會大學免費「學習探索實驗室」STEM體驗日 玩四驅車/ AR/VR編程/送專屬「學習紀錄學歷評估」

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Joe43

暑假好去處︱都會大學免費「學習探索實驗室」STEM體驗日 玩四驅車/ AR/VR編程/送專屬「學習紀錄學歷評估」

暑假想放電又有兼具學習價值的免費好去處！由ClassZ與童學觀察室主辦、德安駕駛學校協辦的《學習探索實驗室｜STEM體驗日》，將於726(星期日)在香港都會大學(HKMU)盛大登場。作為HKMU MetroChallenge的項目活動，現正公開招募612歲的兒童與家長一同免費參與，名額有限，額滿即止。

互動關卡從木製四驅車到未來科技

這次體驗日打破傳統死記硬背教學，特別設計了四個充滿挑戰的互動體驗站。孩子們可親手組裝「木製四驅賽車」體驗機械工程結構美學，隨後戴上裝置潛入「CoSpace AR/VR」的神奇科技世界；緊接利用「Tinkercad」進行 3D 設計立體建模，最後還可參與「ERC駕駛知識與競賽」，在安全擬真的環境下，體驗模擬駕駛的解難樂趣。

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導師觀察拆解孩子學習密碼

活動最大亮點在於「人性化的科學記錄」。當孩子們在各個站點動手創作、專注編程時，現場的專業導師將進行觀察，捕捉孩子在面對挑戰時的專注度、解難邏輯與參與表現。活動結束後，主辦方將把這些珍貴的行為細節，整理成一份獨一無二的《ClassZ 學習旅程紀錄｜STEM 體驗版》，免費贈予家長。

這份紀錄能讓父母不用盲目猜測，精準了解孩子的學習天賦與盲點。活動期間設有「家長親子教育講座」，分享高質量的陪伴成長指南。活動分早、午兩節進行，費用全免，成功獲安排名額的家庭，將收到 WhatsApp 確認通知。

《學習探索實驗室｜STEM 體驗日》詳情：

日期：726(星期日)

第一場：10:00 – 12:00

第二場：14:00 – 16:00

對象：612歲兒童

地點：香港都會大學(成功報名後將透過 WhatsApp 發送詳細集合地點及活動安排。)

活動費用：免費

報名參加：STEM體驗日

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ClassZ 童學觀察室 Child Growth Project STEM體驗日

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