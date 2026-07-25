暑假好去處︱都會大學免費「學習探索實驗室」STEM體驗日 玩四驅車/ AR/VR編程/送專屬「學習紀錄學歷評估」

暑假想放電又有兼具學習價值的免費好去處！由ClassZ與童學觀察室主辦、德安駕駛學校協辦的《學習探索實驗室｜STEM體驗日》，將於7月26日(星期日)在香港都會大學(HKMU)盛大登場。作為HKMU MetroChallenge的項目活動，現正公開招募6至12歲的兒童與家長一同免費參與，名額有限，額滿即止。

互動關卡從木製四驅車到未來科技

這次體驗日打破傳統死記硬背教學，特別設計了四個充滿挑戰的互動體驗站。孩子們可親手組裝「木製四驅賽車」體驗機械工程結構美學，隨後戴上裝置潛入「CoSpace AR/VR」的神奇科技世界；緊接利用「Tinkercad」進行 3D 設計立體建模，最後還可參與「ERC駕駛知識與競賽」，在安全擬真的環境下，體驗模擬駕駛的解難樂趣。