網上熱話｜港男苦呻努力生活仍徒勞無功 網民睇法兩極：逍遙自在VS百無聊賴？

有人認為人生苦短，提倡及時行樂，要活在當下珍惜所有，最重要做自己快樂的事；但亦有人認為應該未雨綢繆，努力讀書或工作為未來鋪路。未知你又有甚麼看法？早前，一位港男消極地慨嘆自己一直努力生活，但仍然徒勞無功，吸引網民分享兩極化睇法。到底人生應該逍遙自在？還是百無聊賴過完一生？

港男苦呻努力生活仍徒勞無功 活在當下又怕先洗未來錢，此刻營營役役，又怕有啲咩冬瓜豆腐未能享受就離開人世，因此應該及時行樂還是未雨綢繆，絕對是一個極具爭議的價值觀問題。早前，一位港男就消極地分享個人睇法，慨嘆「辛苦搵舊錢，只夠自己食住，對自己理想付出的努力，到頭來都可能徒勞無功」，他對人生的睇法引起不少網民留言討論。

消極派留言：諗諗下就一世 發文者拋磚引玉地表示「繼承唔到上一代的努力，追逐唔到社會的標準，有嘅係好多時間，但只係完全唔值錢的時間，沉醉於抑鬱的時間」、「其實係咪好多人都係百無聊賴過一生」。部分網民認同他的睇法，直指「講到尾人生都係為咗安老唔使痛苦死，最基本嘅嘢都未必做到，何況其他」，更有人坦言自己「每日都諗要學啲嘢/試吓搞啲嘢」，但奈何遲遲未有實際行動，導致「諗諗吓就一世」。

積極派網民：活得逍遙自在 不過，大部份網民都對人生保持積極態度，反駁「係你係咁咋，我冇乜所謂我活得逍遙自在」，又指發文者所指的「百無聊賴」意指「形容非常無聊，沒有任何事情可以做，或是精神上覺得極度空虛，找不到可以寄託或解悶的事物」、「要幾幸福先可以咁講」，更有人揚言「其實係㗎，但一定要試，最後衰咗就認命，好過乜都冇試過第時後悔」。