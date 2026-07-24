荷花BB展2026｜會展7.30開鑼 精選產品低至15折 新手媽媽登記送免費門票(附官方App下載連結)

荷花集團主辦的《國際嬰兒、兒童用品博覽》，是每年最大的BB用品及活動博覽展，今年將於7月30日至8月2日，一連四日假香港會議展覽中心 Hall 1舉行，現場逾600個攤位齊集孕婦及BB用品必需品，包括奶粉食品、嬰幼兒用品、外出用品、孕婦用品等，優惠更可低至15折(部分產品低至14折)。此外還有多項活動共大家暢玩，歡迎家長與BB暢玩。 BB 爬行賽與升學諮詢 今年BB展精彩活動連場，《荷花BB爬行暨搬餅餅大賽》由7月30日至8月2日舉行，分年齡組別(約6–24個月)，參加BB除可獲證書及禮品，完成賽事仲可到「爬行拍照區」體驗運動場景免費專業拍照，更可獲4R照片1張；活動亦以《運動狂歡派對》為主題，家長可為BB準備運動造型，氣氛超到位。另外，還有《孩子升學教育日》邀請幼兒校長分享升學重點，包括龍校特色、面試攻略、自理訓練秘訣及遊戲中培養思維的方法；完成活動更有逾300元禮品包帶走。

湊 B 急救班 接觸異寵動物 同場還有「荷花教育學院」多個爸媽必上湊B急救實習及攻略課程，例如新手爸媽湊B實習、嬰兒急救實習、餵食及哽塞急救等，讓家長「到場學到、回家用得到」。想給小孩放電，亦有全新至hit《小小動物探險家》(7月30日至8月2日)，一口氣接觸多達20種異寵動物，在專業導師帶領下親手觸摸互動打卡；同時還有幼兒必玩親子Messy Play，設多個主題單元，由導師帶領感官探索，讓寶寶在玩樂中刺激大腦、提升專注與創造力。

夜間半價入場 官方 App 解決疑難 想避開日間人潮的家長，可於星期五、六(7月31日及8月1日)到場，因為開放時間延長至晚上9時；同時推出晚上6時後入場夜間半價門票，讓父母放工後可慢慢逛、邊行邊比較。 為了令行程更輕鬆，大會更推出官方App FamBam Mobile(全港首個BB展App)。BB家長可以用App即睇全場優惠、展商資訊，配合智能地圖，輸入想找的品牌或貨品尋找攤位；又可提前記底定shopping 部署，將心水攤位標記清楚，行到現場就不怕迷路。App內仲有Momo AI助手，場內遇疑難時能即時解答，對新手爸媽特別貼心。

荷花BB展官方App下載 新手媽媽完成登記可獲免費門票 此外，BB展除了又齊又抵的產品外，場內還有大量免費著數禮品，而大會更設「全新孕婦專享禮遇」、「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品。新手媽媽完成登記後，除了可享BB展免費門票外，更可於現場換領專屬禮品包，同時亦可獲孕媽專屬的BB展現金購物券，購物券精選新手父母需要的母嬰及育兒產品，聯合多個參展商推出折扣券，讓孕媽在展會中可享「折上折」優惠，名額有限，先到先得。