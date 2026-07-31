想跟貓咪拉近距離？研究指1個動作可增進感情 建立神奇連結

不少貓奴都試過被貓咪靜靜凝望：牠不喵叫、不靠近，只用一雙眼睛看着自己。這種看似難以捉摸的眼神，其實正是貓咪與人類溝通的方式之一。近年有研究指出，人類只要學會模仿貓咪的「慢眨眼」，或有助向牠們釋出友善訊號，令互動變得更自然。

一個動作或可拉近距離 這個動作並不複雜：先放鬆眼神，輕輕瞇起雙眼，再慢慢閉上眼皮，稍停2-3秒後再自然睜開。這種緩慢又柔和的眼部動作，這能令貓咪感到安心、放鬆，因此也被不少人形容為「貓咪版微笑」。 英國研究團隊曾就「慢眨眼」進行兩項實驗 實驗1. 邀請貓咪與主人在家中互動，結果發現，當主人先向貓咪做出慢眨眼，貓咪較容易以同樣動作回應。 實驗2. 由陌生研究人員與貓咪互動，結果顯示，貓咪不但會回以慢眨眼，亦較願意接近對方伸出的手。

相關研究於2020年刊登於《Scientific Reports》，認為慢眨眼或可作為人貓之間一種正面情感交流方式。

貓咪為何會「慢眨眼」？ 貓咪向來給人獨立、冷淡的印象，但牠們的表達訊號只是比狗狗含蓄。慢眨眼通常伴隨放鬆的身體狀態，沒有緊繃耳朵、甩尾或瞪視等防備反應。當貓咪在主人面前慢慢閉眼，某程度上代表牠願意把警戒放低，接受當下的相處距離。

慢眨眼能撫緊張貓咪

正確做法不是「瞪住牠」 想試試與貓咪進行這種無聲交流，重點是保持距離與耐性。可在貓咪情緒穩定、沒有進食或玩耍分心時，先以柔和目光望向牠，避免長時間直視；然後慢慢瞇眼、閉眼，再輕輕睜開。若貓咪回以同樣動作，或願意放鬆靠近，便可視為牠接收到你的友善訊號。不過每隻貓性格不同，若牠轉身離開或顯得緊張，就應立即停止，給牠足夠空間。 慢眨眼能撫緊張貓咪 慢眨眼除了適合日常與家貓互動，亦可能有助於較容易緊張的情境，例如到獸醫診所、入住寄養或收容環境、面對陌生照護者時；溫和的眼神訊號未必能即時解決焦慮，但可減少壓迫感，讓貓咪有機會以較平穩的狀態適應環境。下次當貓咪坐在不遠處安靜看着自己，大家不妨放慢節奏，給牠一個溫柔的慢眨眼；對人類來說只是幾秒鐘的小動作，對貓咪而言，卻可能是一句「我沒有威脅你」的安心訊息，真正的親近不一定靠擁抱或呼喚開始，有時候，一次剛剛好的眼神交流，已經足夠拉近彼此距離。