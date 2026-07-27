親子好去處｜kkday推暑假限定親子團 參觀李錦記廠房+學整蛋撻

蠔油、蛋撻和奶茶是家傳戶曉的調味料和小食，對於香港人來說絕不陌生。kkday將於暑假推出限定親子團，帶領團友走訪蠔油始創品牌李錦記和煤氣公司的Towngas Cooking Centre，了解品牌歷史之餘，更可親手製作蛋撻和和觀賞港式奶茶沖泡示範，絕對是今個暑假的最佳親子體驗。

認識品牌百年歷史 直擊蠔油 生產流程 活動將會帶領參觀者走進李錦記大埔廠房及Towngas Cooking Centre，認識本地文化。參加者首站將會到深入蠔油誕生基地李錦記大埔廠房，參觀品牌故事導覽，了解品牌百年歷史、傳統醬料製作工具，並直擊全自動化的蠔油生產流程。 親手整蛋撻！ 其後，參加者將會走進Towngas Cooking Centre，在專人的帶領下，親手製作蛋撻和觀賞港式奶茶沖泡示範，並且即場試食蛋撻。完成活動後，每位參加者將會獲頒證書，紀念特別回憶。

參觀百年歷史醬料品牌李錦記 + Towngas『非遺』奶茶蛋撻工作坊 日期：2026年7月31日、8月7及14日 時段 : 08:15 – 12:30 集合地點：08:15 耀中學校門口（九龍塘港鐵站D出口） 費用：HKD 798/2人（大小同價）（製作懷舊甜點（蛋撻4個） + 觀賞沖泡港式奶茶示範） 參加年齡：5歲或以上，小童不足12歲必須由成人陪同方可參加，陪同人仕必須正價付費 報名按此