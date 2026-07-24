動漫節2026首日直擊 多個IP打卡區/爆旋陀螺對戰區/卡牌專區 一文看清今年亮點（有片）

香港動漫電玩節（ACGHK）今日（24日）起一連5日在香港會議展覽中心舉行。踏入第27屆，今屆展覽規模再刷新紀錄，首次由Hall 1及Hall 3擴展至Hall 5，總面積增至38,417平方米，匯聚201個參展商及689位參展個人。大會邀請來自13個國家及地區共55位潮玩設計師、10位海外漫畫家，以及多位日本人氣聲優及Vtuber來港參與，多個品牌亦推出大型主題展位及限定商品，動漫迷可一次過掃貨、打卡及參加見面會。
動漫節2026｜展覽規模再擴大
今年動漫電玩節展覽面積較去年增加約一成，可同時容納38,000人。場內除了雲集動漫、遊戲、模型、潮玩及精品品牌，今年亦邀請多位海外嘉賓來港，包括來自中國內地、意大利、西班牙及塞爾維亞等地的漫畫家，以及來自世界各地的潮玩設計師，國際參與規模為歷屆之最。
動漫節2026｜新增兩大展區 收藏玩具與漫畫迷必到
今屆新增「Dig Dig Island發掘島」及「ComixPop」兩個全新展區。「Dig Dig Island發掘島」設於Hall 3，集合19個參展商，主打收藏玩具交流及買賣。香港導演彭順帶來數十件香港及日本古董玩具，而創作組合「鐵人兄弟」亦會舉辦25周年珍藏展，首次公開多件早期手製作品，並安排粉絲見面及簽名活動。
同樣於Hall 3的「ComixPop」則集合近40位本地漫畫家，包括曾憑《失敗的我被放上了置物架》獲日本國際漫畫賞銅獎的曹志豪，以及一鋒、Bonnie Pang、Pen So等。現場除展出漫畫原稿外，漫畫家亦會即席創作，粉絲可收藏親筆作品。
動漫節2026｜漫畫大師及潮玩設計師雲集
今年「漫畫大師匯」踏入第三屆，邀請10位海外漫畫家來港交流，包括Paolo Mottura、Germano Giorgiani及Stefano Carloni等，並聯同本地漫畫家進行即席創作。
另一焦點「潮巨匠藝術玩具展」邀請47位海外潮玩設計師及6位香港設計師參展，包括美國藝術家Ron English及韓國設計師Coolrain。今年更首次推出「藝術玩具放題展覽」，展出及發售多款藝術玩具作品。
動漫節2026｜多個品牌設大型展位 蜘蛛俠、Hello Kitty齊登場
多個品牌今年均以大型主題展位亮相。Hot Toys設置高4.5米《蜘蛛俠：英雄重生》電影主題裝置；Sanrio Gift Gate以古埃及為主題，設有兩米高埃及造型Hello Kitty供粉絲拍照；Saka Saka首次把Pokémon Trading Card Game帶到動漫節，設有卡牌投影拍照區；爆旋陀螺X則設置對戰區，讓參加者即場挑戰。
另外，香港品牌玩具協會連續第六年參展，在Hall 3展出15座以香港原創潮玩IP製作的玻璃纖維雕像，供入場人士拍照打卡。
動漫節2026｜人氣聲優、Vtuber輪流登場
舞台活動同樣豐富，包括日本人氣虛擬偶像組合hololive Vtuber「ししわた（Shishiwata）」、聲優兼歌手上坂堇，以及聲優河西健吾等舉行見面會。場內亦設有Cosplay及同人活動，動漫迷可一連五日參與不同節目。
第27屆香港動漫電玩節詳情
日期：7月24日至27日：上午10時至晚上9時；7月28日：上午10時至晚上8時（Hall 3及Hall 5上午11時開放）
地點：香港會議展覽中心 Hall 1、Hall 3及Hall 5
門票：全票（$50）、小童票（$25）、動漫節快線門票（$150）、旅客全票（$80）、小童旅客票（$25）、Hall 3門票（$30）、CosParadise攝影師入場證（$220）及Cosplayer登記證（$50）。
*現場售票處只發售旅客門票，其餘門票須預先購買。