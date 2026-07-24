動漫節2026首日直擊 多個IP打卡區/爆旋陀螺對戰區/卡牌專區 一文看清今年亮點（有片）

香港動漫電玩節（ACGHK）今日（24日）起一連5日在香港會議展覽中心舉行。踏入第27屆，今屆展覽規模再刷新紀錄，首次由Hall 1及Hall 3擴展至Hall 5，總面積增至38,417平方米，匯聚201個參展商及689位參展個人。大會邀請來自13個國家及地區共55位潮玩設計師、10位海外漫畫家，以及多位日本人氣聲優及Vtuber來港參與，多個品牌亦推出大型主題展位及限定商品，動漫迷可一次過掃貨、打卡及參加見面會。

動漫節2026｜展覽規模再擴大

今年動漫電玩節展覽面積較去年增加約一成，可同時容納38,000人。場內除了雲集動漫、遊戲、模型、潮玩及精品品牌，今年亦邀請多位海外嘉賓來港，包括來自中國內地、意大利、西班牙及塞爾維亞等地的漫畫家，以及來自世界各地的潮玩設計師，國際參與規模為歷屆之最。

動漫節2026｜新增兩大展區 收藏玩具與漫畫迷必到

今屆新增「Dig Dig Island發掘島」及「ComixPop」兩個全新展區。「Dig Dig Island發掘島」設於Hall 3，集合19個參展商，主打收藏玩具交流及買賣。香港導演彭順帶來數十件香港及日本古董玩具，而創作組合「鐵人兄弟」亦會舉辦25周年珍藏展，首次公開多件早期手製作品，並安排粉絲見面及簽名活動。