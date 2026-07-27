好人好事｜港漂大讚香港充滿人情味 小巴見證有愛互助過程 網民留言有共鳴

圖片來源：Unsplash@Chi Lok TSANG、小紅書

香港人外冷內熱，雖然大多時候行色匆匆，但倘若看到有人需要幫忙時，亦會主動伸出援手，救人於水火。早前，一位港漂就在搭小巴時，見證港人之間的有愛互助舉動，令她不禁事後發文讚嘆香港充滿人情味，引來不少網民留言討論。

港漂大讚香港充滿人情味 香港地不時都有好人好事，充滿不少心善又有愛的人。早前，一位港漂就在小紅書以「暖暖的香港人情味」為題發文，分享自己近日搭小巴時遇上的一件窩心事，更大讚「香港的善意從不是刻意的熱情，是市井裡不相識的陌生人，看見難處就順手幫一把，低調、純粹、不求回報」。

小巴見證有愛互助過程 發文者憶述自己見證有愛互助舉動的過程，表示自己「坐小巴上班，半路上來一個講普通話的遊客，上車後想微信支付，但小巴只收現金或八達通，於是她一時站在原地手足無措」。幸得旁邊一位香港老婆婆出手相助，「隨口一句：『我幫你俾』，利落地幫陌生女孩付了車費，不多寒暄，也不求道謝」。

網民留言有共鳴 整個過程利落又自然，令親眼見證的發文者不禁慨嘆「煙火人間，最暖不過這份突如其來的溫柔」。帖文引起同樣經歷過香港人情味的網民留言，有人表示「我還在上中學的時候，有個星期六去兼職，早上5點多去等巴士，同時有位男士抱着小孩在等車，上車時他先上，然後他跟司機說他沒錢，司機默默地讓他上車」、「深有感觸，來香港兩次了，香港人太善良了」，更有人指「我小時候有姨姨幫我付過車費，所以一直會代付忘記帶錢的人」。