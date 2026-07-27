親子好去處2026｜免費親子藝聚祭第二彈報名 共創水墨巨畫/雪糕棍DIY/兼送證書

暑假想帶孩子體驗既有藝術創意、又能增進親子關係的活動？由民政及青年事務局與家庭議會資助、香港菁新交流協會主辦的「幸福家庭・從心出發」系列活動——《「幸福家庭・從心出發」親子藝聚祭 第二彈》，將於8月8日(星期六)假馬鞍山曾璧山(崇蘭)中學隆重登場。本次活動特別融入了正向心理學元素，精心規劃兩場互動工作坊，全程費用全免，現正公開招募親子家庭參與。

親子合力揮灑水墨巨作

早上10時30分率先展開的「巨大拼畫——親子共創水墨畫」工作坊。活動打破以往只在小畫紙上作畫的框框，讓父母與孩子化身藝術搭檔，在大畫布上共同揮灑水墨。透過手掌與畫筆的互動，體驗合力完成大型巨作的滿足感。活動當天創作的巨型國畫作品，有機會在計劃的活動結業禮上公開展出，讓孩子的才華被更多人看見。