親子好去處2026｜免費親子藝聚祭第二彈報名 共創水墨巨畫/雪糕棍DIY/兼送證書

暑假想帶孩子體驗既有藝術創意、又能增進親子關係的活動？由民政及青年事務局與家庭議會資助、香港菁新交流協會主辦的「幸福家庭・從心出發」系列活動——《「幸福家庭・從心出發」親子藝聚祭 第二彈》，將於8月8日(星期六)假馬鞍山曾璧山(崇蘭)中學隆重登場。本次活動特別融入了正向心理學元素，精心規劃兩場互動工作坊，全程費用全免，現正公開招募親子家庭參與。
親子合力揮灑水墨巨作
早上10時30分率先展開的「巨大拼畫——親子共創水墨畫」工作坊。活動打破以往只在小畫紙上作畫的框框，讓父母與孩子化身藝術搭檔，在大畫布上共同揮灑水墨。透過手掌與畫筆的互動，體驗合力完成大型巨作的滿足感。活動當天創作的巨型國畫作品，有機會在計劃的活動結業禮上公開展出，讓孩子的才華被更多人看見。
手作門牌DIY解鎖孩子「安全感溫度計」
下午1時進行的「家庭成長之旅——雪糕棍門牌DIY工作坊」，活動將豐富的手作與正向教育巧妙結合，導師將引導家庭共同設計專屬的日常儀式與安全感溫度計。家長可以在輕鬆的藝術氛圍下，一邊做手作，一邊讀懂孩子的內心小世界，藉此促進彼此的深度親密對話，為新婚夫婦和年輕家長注入滿滿的正能量。
免費入場兼發精美證書 報滿兩場優先錄取
《親子藝聚祭 第二彈》非常適合一家大細親子參與，所有順利完成工作坊的參加者，將獲大會頒發的精美證書以作鼓勵。由於活動名額相當有限，採取先到先得的形式，報名參與早、午兩場工作坊的家庭，將獲優先錄取機會。有興趣的家長可立即點擊官方Instagram或Facebook Bio的Google Forms 連結填寫資料報名。
《親子藝聚祭 第二彈》詳情：
日期：8月8日(星期六)
地點：新界沙田馬鞍山恆光街12號曾璧山(崇蘭)中學
票價：免費參加(先到先得)
對象：家長及親子家庭
報名及查詢：香港菁新交流協會