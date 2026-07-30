貓咪原來有「隱藏模式」？盤點5個得意神秘開關

平日摸摸貓、抱抱貓，看似只是普通互動，但大家有沒有留意到，貓咪身上其實藏著不少「神秘開關」？有些位置一碰，牠們就會伸直後腳、抖一抖背脊，甚至突然張嘴「當機」，反應既搞笑又可愛。以下就來盤點5個貓咪身上常見得意小機關！

只要輕撓貓咪的大腿根部，牠們的後腳常常就像被啟動了某種機制，立刻伸直。這時可以再順勢搓揉一下小腳掌，原本收攏的肉球便會像花朵般張開，俗稱「腳掌開花」。當貓咪處於這種放鬆、彷彿被「解鎖」的狀態時，也許正是鏟屎官幫牠們修剪指甲的好時機。

輕輕搓一搓貓咪鼻哥仔（鼻子）兩側，牠們有時會因為細微刺激而立刻打出一個可愛的噴嚏，反應迅速又逗趣。

用手指輕輕沿著貓咪的背脊掃過，不少貓咪會自動進入「敏感模式」：背部肌肉微微顫動或拱起，甚至忍不住抬高屁股，反應相當有趣。

輕輕撥弄或捏一下貓咪嘴邊的鬍鬚，有些貓咪的嘴角會微微上揚，露出半顆小虎牙，形成一副像是「強顏歡笑」的滑稽表情。

貓咪神秘開關 5. 終極「 Hang 機」開關：裂唇嗅反應（ Flehmen Response ）

最有趣的，莫過於貓咪的「當機（Hang機）」開關！當主人把榴槤、臭豆腐或臭襪子等氣味濃烈的東西拿到貓咪面前時，牠們往往會瞬間呆住、張大嘴巴，露出一臉震驚又難以置信的表情。

其實，這種現象在動物學上稱為「裂唇嗅反應」（Flehmen Response）。貓咪並不是單純被「臭到傻了」，而是正透過口腔頂部的犁鼻器（鋤鼻器／Jacobson's organ），非常認真地分析這股特別的氣味呢！

溫馨提示：

想到不少貓咪無緣無故被主人用各種方法「測試反應」，畫面確實令人忍俊不禁。不過，如果家中的貓主子脾氣比較火爆，或本身容易緊張、焦慮，建議還是不要輕易嘗試，以免爪子不認人喔！