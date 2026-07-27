麥當勞CHIIKAWA主題美食登場 可愛主題包裝現身！全新黃金蟹堡登場/蝦堡系列回歸 (有片)

香港麥當勞正式公布第二彈「CHIIKAWA ARTIVERSE」聯乘！推出多款CHIIKAWA主題美食包裝外，更有人氣回歸的蝦堡系列、全新登場的「黃金蟹堡」，以及一系列限定美食，另外首輪4款全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，亦會於7月28日購買指定套餐隨餐附送，即睇詳情！
全新黃金蟹堡登場+人氣蝦堡回歸
麥當勞將由7月28日起，正式推出「蝦堡系列」及一系列期間限定美食。必食全新升級版「黃金蟹堡」，外層金黃香脆，內層包裹絲絲蟹肉，搭配沙律醬及爽脆生菜，帶來全新口感滋味。人氣回歸的「菠蘿蝦堡」以原片菠蘿配搭泰國直送蝦餅，清新果香與鮮味結合，配上鬆軟扭紋麵包，是今個夏天必吃美食。
麥當勞App用戶可於7月27日上午11時起以100分加$39優先試食全新「黃金蟹堡」或以100分加$42歎「菠蘿蝦堡」超值套餐；而晚上6時後，更可分別以 180分加$42享用「黃金蟹堡」或180分加$45「菠蘿蝦堡」加大超值套餐，限時積分優惠只限一天！
多款限定美食推出
除了多款限定漢堡外，今次更同步推出和風味十足的明太子味 Shake Shake 薯條；清新白桃梳打再度登場，雪碧加上粒粒雜果，消暑十足！顧客可加$9.5升級「大大啖套餐」，一次過歎盡限定口味Shake Shake薯條及白桃梳打。而甜品方面，Double OREO新地及焦糖燉蛋批亦限時供應，順滑新地混合OREO脆脆，配上原塊Mini OREO餅乾，口感層次豐富；後者以香脆批皮包裹著絲滑吉士醬及香濃焦糖醬，還原焦糖燉蛋入口軟滑甜蜜的美味。
CHIIKAWA主題包裝現身
今次一系列期間限定美食更特別換上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝，各款漢堡、飲品杯、甜品包裝及 Shake Shake 薯條袋會印上八位 CHIIKAWA人氣角色包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺及古本屋的肖像，記得集齊精美包裝打卡！
帶走4款獨家CHIIKAWA開運御守
麥當勞將推出一共八款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋4位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。凡於麥當勞App使用App優惠券購買指定套餐，包括「$72.5起五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即隨機附送一款御守。
直擊麥當勞CHIIKAWA主題店
兩間期間限定的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店，現已分別於九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞亮相。店內隨處可見「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題佈置，旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及特色打卡牆，讓粉絲可以一同走進CHIIKAWA的夢幻藝術世界，即刻睇片！