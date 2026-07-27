麥當勞CHIIKAWA主題美食登場 可愛主題包裝現身！全新黃金蟹堡登場/蝦堡系列回歸 (有片)

香港麥當勞正式公布第二彈「CHIIKAWA ARTIVERSE」聯乘！推出多款CHIIKAWA主題美食包裝外，更有人氣回歸的蝦堡系列、全新登場的「黃金蟹堡」，以及一系列限定美食，另外首輪4款全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，亦會於7月28日購買指定套餐隨餐附送，即睇詳情！

全新黃金蟹堡登場+人氣蝦堡回歸

麥當勞將由7月28日起，正式推出「蝦堡系列」及一系列期間限定美食。必食全新升級版「黃金蟹堡」，外層金黃香脆，內層包裹絲絲蟹肉，搭配沙律醬及爽脆生菜，帶來全新口感滋味。人氣回歸的「菠蘿蝦堡」以原片菠蘿配搭泰國直送蝦餅，清新果香與鮮味結合，配上鬆軟扭紋麵包，是今個夏天必吃美食。

麥當勞App用戶可於7月27日上午11時起以100分加$39優先試食全新「黃金蟹堡」或以100分加$42歎「菠蘿蝦堡」超值套餐；而晚上6時後，更可分別以 180分加$42享用「黃金蟹堡」或180分加$45「菠蘿蝦堡」加大超值套餐，限時積分優惠只限一天！