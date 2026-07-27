日本雜貨店LOFT重返香港 首店8月登陸旺角！入手日本美妝/家品/文創好物

廣受港人喜愛的日本國民級生活雜貨品牌 LOFT，宣布於今年8月下旬正式重返香港市場，並選址旺角新世紀廣場(MOKO)開設為期一年的期間限定店！是次新店開張，是LOFT闊別香港15年後驚喜回歸，即睇詳情。

澀谷起家成為國民品牌 深受港人喜愛 創立於1987年的 LOFT，起源於西武百貨澀谷店別館。當年品牌以大膽的零售實驗形式登場，憑藉著兼具實用及時尚感的選品，逐步成為深入日本人日常生活的國民品牌。對於熱愛到日本旅遊的香港人而言，LOFT更是行程中不可或缺的「尋寶勝地」。LOFT早於36年前曾首度進駐香港，其後於2011年隨西武百貨離場，今次闊別15年後再次回歸，將於旺角 MOKO 為期一年的快閃店中，為香港顧客帶來驚喜滿滿的購物樂趣。 五大核心品類進駐 聚焦美妝文具至家品

今次重返香港的LOFT首店，將全面聚焦五大核心品類，呈獻極具質感的日系生活體驗。在健康與美妝方面，店內精選多款日本人氣護膚與彩妝品牌，同時涵蓋個人沐浴護理及男士護髮產品，滿足不同客群的需求；創意家居領域則以點綴餐桌的精緻餐具為主打，並集結藤枝香薰、線香等質感居家雜貨，為日常生活注入美好靈感。此外，這裡更是文具控的天堂，匯聚各式趣味設計文具、潮流貼紙以及日本高品質筆記本；同時在這裡找到源自日本各地的優質食品與土產，包括限定零食、京都抹茶、手工啤酒及地道調味料。最後，店內還供應季節限定的新奇佳品、人氣IP周邊、「盲盒」玩具、日本設計飾品，甚至融入在地元素的日系禮品。

日本雜貨店LOFT重返香港 首店8月登陸旺角

開設專頁掌握最新動態 為了讓大家隨時掌握最新消息與開幕優惠，LOFT重返香港前已率先開設香港官方Instagram專頁。未來專頁將不斷更新限定店的最新動態、獨家限定商品以及開幕推廣活動資訊。

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LOFT期間限定店 地址：旺角太子道西193號MOKO 新世紀廣場1樓141號舖 開業時間：2026年8月下旬(為期一年)