油尖旺地區康健中心︱8.15健康「童」樂日嘉年華 玩轉小小醫護體驗班 守護全家健康(附免費報名攻略)

大朋友的健康很重要，小朋友的健康同樣不能忽視。轉眼來到暑假，正在煩惱帶子女去哪裡放電？油尖旺地區康健中心將於8月15日(星期六)舉辦《8.15 健康「童」樂日》親子健康嘉年華！這次油尖旺地區康健中心將旺角廣東道的中心變成一個充滿歡樂的健康樂園。現場準備超多精彩的互動攤位遊戲、大受歡迎的打卡位，還有由專業醫護主講的健康專題講座。讓小朋友在輕鬆開心的氣氛下，邊玩邊吸收實用的健康小常識，過一個既充實又有意義的健康暑假。

小小醫護體驗班 ( 限時免費攻略 ) 嘉年華的重頭戲，絕對是讓小朋友化身「小醫生」、「小護士」的小小醫護體驗班。看著孩子穿上特製的小白袍，有模有樣地拿著聽診器、學習基本急救與健康檢查，不僅超萌、超殺快門，更能從小培養他們的防病意識與同理心。體驗班非常搶手。家長只要由即日起至8月10日期間，成功登記或完成以下其中一項指定健康計劃，即可免費獲得體驗時間一節。

慢性疾病共同治理計劃 對象：年滿45歲或以上、無糖尿病或高血壓病史的香港居民。 福利：資助政府篩查，及早揪出「三高」風險，由家庭醫生長期跟進。 報名及詳情：慢性疾病共同治理計劃 乙型肝炎共同治理計劃 對象：1988年或以前出生及符合資格的市民。 福利：資助進行乙肝篩查、定期複查及長遠健康管理。 報名及詳情：乙型肝炎共同治理計劃 婦女服務專屬護士診所 服務：由專業護士提供一對一女性健康諮詢及所需轉介。 收費：每節只需$80 元，貼心守護媽媽的健康。

報名及詳情：婦女服務專屬護士診所 溫馨提示：家長必須在指定期間內完成上述計劃登記，並於完成登記後即場預約體驗班。名額非常有限，先到先得，額滿即止。 《健康「童」樂日 親子健康嘉年華》詳情： 日期：8月15日（星期六） 時間：早上10:00 -晚上6:30 活動地點：油尖旺地區康健中心主中心(旺角廣東道1047號全棟) 線上預約：健康童樂日 查詢：2326 7800