中環尖沙咀餐廳夏日優惠 海鮮套餐6折/$248歎兩杯酒配小食

恒基地產旗下H Queen’s、H Code及H Zentre多間餐廳即日起推出全新季節菜單及餐飲優惠，包括指定海鮮套餐低至6折、Happy Hour飲品$40起，以及$248享兩杯餐前酒配小食等。同時，於指定商場及商戶消費滿$300，更可參加恒基地產50周年大抽獎，有機會贏取足金金幣、雙人來回機票及價值約38萬元的The Henderson足金大廈擺件。

Avalon指定海鮮菜單低至6折 Migas Happy Hour飲品$40起

位於中環H Queen’s的Avalon，即日起逢星期三下午5時至晚上8時推出特選海鮮菜單優惠，最高可享6折。另一間西班牙餐廳Migas則於星期一至五下午5時至晚上9時提供Happy Hour優惠，指定飲品$65，啤酒$40起。

同樣位於H Queen’s的TABLE by Sandy Keung亦推出兩款期間限定夏季菜單，包括「二十四節氣夏日菜單」及「夏季北海道海膽菜單」，供應至8月底。

Clarence推Apéro Hour $248歎兩杯酒配小食

中環H Code法國餐廳Clarence推出Apéro Hour優惠，逢星期一至六下午5時至7時，以$248可自選兩杯餐前飲品及一款小食，可以在下班後與朋友小酌。