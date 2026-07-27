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出版：2026-Jul-27 18:00
更新：2026-Jul-27 18:00

飲食著數│恒基商場餐廳推限時6折優惠兼抽雙人來回機票!足金大廈! 附大抽獎參加方法/截止日期

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飲食著數│恒基商場餐廳推限時6折優惠兼抽雙人來回機票!足金大廈! 附大抽獎參加方法/截止日期

為了慶祝成立50周年，恒基地產今年夏天帶來驚喜！集團由即日起推出「恒基50有禮 • 大抽獎」，大手筆送出足金金幣、雙人來回機票等超過100份豐富獎品，壓軸終極大獎更是一座價值高達港幣38萬元的「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。只要於指定商場及商戶消費滿$300，連續參與兩輪抽獎，就有機會將這座金光閃閃的藝術品帶回家。而恒基旗下H Queen's、H Code及H Zentre多間餐廳即日起推出全新季節菜單及餐飲優惠，包括指定海鮮套餐低至6折、Happy Hour飲品$40起，以及$248享兩杯餐前酒配小食等。

Avalon指定海鮮菜單低至6折　Migas Happy Hour飲品$40起

位於中環H Queen’s的Avalon，即日起逢星期三下午5時至晚上8時推出特選海鮮菜單優惠，最高可享6折。另一間西班牙餐廳Migas則於星期一至五下午5時至晚上9時提供Happy Hour優惠，指定飲品$65，啤酒$40起。

同樣位於H Queen’s的TABLE by Sandy Keung亦推出兩款期間限定夏季菜單，包括「二十四節氣夏日菜單」及「夏季北海道海膽菜單」，供應至8月底。

Clarence推Apéro Hour　$248歎兩杯酒配小食

中環H Code法國餐廳Clarence推出Apéro Hour優惠，逢星期一至六下午5時至7時，以$248可自選兩杯餐前飲品及一款小食，可以在下班後與朋友小酌。

H Zentre推新菜式　吧檯座位享限定優惠

尖沙咀H Zentre多間餐廳亦推出夏日餐飲優惠。room3即日起於吧檯或高檯入座，可享優惠價選購餐前小菜及串燒。

aqua則推出全新菜單，包括深海粉紅蝦他他配青番茄及魚子醬、牛柳配意式獵人番茄醬，以及炭燒麴米醃漬金目鯛四季燒等新菜式。


終極大獎得主可獲得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」，價值約港幣38萬元。 頭獎幸運兒可獲價值約港幣83,000元的恒基50周年999.9足金金幣一枚。 Avalon Aqua 2 Aqua 1 Clarence 2 Clarence 1 螢幕擷取畫面 2026 07 27 165113 螢幕擷取畫面 2026 07 27 165124

消費滿$300可參加50周年大抽獎

配合恒基地產成立50周年，於旗下指定商場及約1,400間參與商戶，以電子貨幣單一消費滿$300，並登記成為H COINS會員，即可參加「恒基50有禮．大抽獎」。

活動第一輪將於7月31日截止，第二輪則於8月1日至9月6日舉行，送出逾100份獎品，包括999.9足金金幣、雙人來回機票等；連續參與兩輪，更可自動晉身終極大抽獎，有機會贏取價值約38萬元的「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。

恒基50有禮‧大抽獎

詳情

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恆基50周年大抽獎

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