LANEIGE x LIFETASTIC夏日聯乘　限定蛋糕下午茶8月登場　滿額送果醬

韓國護膚品牌 LANEIGE 今夏與本地人氣層式蛋糕店 LIFETASTIC 合作，以「Lip Bakery」為主題，把唇部護理與甜點靈感結合，推出限定美妝產品、主題蛋糕及下午茶體驗。由玫瑰果醬色調到草莓蛋糕香氣，聯乘企劃以視覺、味覺與護唇儀式感作賣點，為炎夏帶來甜美新鮮感。
美妝遇上甜點 玫瑰與草莓成主角
今次聯乘圍繞 LANEIGE 兩款皇牌唇部產品展開。全新色調晶透炫色唇釉精華 #RoseJam，靈感來自玫瑰果醬冬甩，冷調玫瑰粉色配合玫瑰與果香，營造明亮而柔和的妝感；水潤修護睡眠唇膜 #StrawberryShortcake 則以草莓蛋糕為概念，融合鮮莓、草莓奶油及香草蛋糕香氣，將睡前護唇變成甜點般的小儀式。
兩款產品亦呼應「日間炫亮、晚間修護」的護唇概念。日間可用唇釉增添水亮色澤，晚間則以睡眠唇膜集中滋潤，讓雙唇由早到晚維持柔滑狀態。
LANEIGE 晶透炫色唇釉精華 #RoseJam：全新冷調玫瑰粉色，配合玫瑰與水果香氣，8月3日正式登場
限定玫瑰草莓乳酪蛋糕登場
LIFETASTIC 亦把 LANEIGE 的 Rose Jam 與 Strawberry Shortcake 靈感轉化成限定「玫瑰草莓乳酪蛋糕」。蛋糕選用食用玫瑰花入饌，以乳酪的微酸平衡花香與果香，配上粉紅色層次、鮮果及糖粉裝飾，主打清新而不膩的夏日口味。蛋糕將於8月內在 LIFETASTIC 各門市發售。
尖沙咀限定下午茶 打卡感十足
想一次過品嘗聯乘甜點，可留意 LIFETASTIC PATISSERIE 尖沙咀 The ONE 分店限定供應的「玫瑰草莓雙人下午茶套餐」。套餐包括聯乘玫瑰草莓乳酪蛋糕、玫瑰元素美點，再配以特別版玫瑰草莓果醬的經典鬆餅，並以三層架呈現，適合閨蜜聚會或拍照打卡。
惠顧下午茶套餐的顧客，另可於 LANEIGE 門市獲贈產品試用裝及個人色彩分析服務一次 (價值 $300)。
三大專屬禮遇 8月限時推出
禮遇1.送 LANEIGE x LIFETASTIC玫瑰果醬
由2026年8月3日至8月31日，LANEIGE 專門店及 LIFETASTIC 門市將推出多項限定禮遇。顧客於 LANEIGE 專門店購物滿 HK$350，完成指定任務並登記成為會員，即可獲贈 LANEIGE x LIFETASTIC 玫瑰果醬50ml乙瓶。
禮遇2. 蛋糕兌換驚喜
凡購買晶透炫色唇釉精華 #RoseJam 及水潤修護睡眠唇膜 #StrawberryShortcake，亦可獲 LIFETASTIC 與 LANEIGE 限定聯乘「玫瑰草莓乳酪件裝蛋糕」換領券乙張，價值 HK$68。
禮遇3. 門市驚喜回饋
顧客於 LIFETASTIC 門店作任何消費，即可獲 LANEIGE 禮券乙張，可換取產品體驗裝及購物禮遇。
禮遇4. SEPHORA限定禮品同步登場
8月內於 SEPHORA 香港門市或網店購買 LANEIGE 水潤修護睡眠唇膜，即可獲贈限量版 LANEIGE 唇棒收納座乙個。
產品及餐點資訊
LANEIGE限定聯乘玫瑰草莓雙人下午茶套餐門市資料:
LIFETASTIC PATISSERIE 尖沙咀 The ONE 分店
地址：尖沙咀彌敦道100號 The ONE 4樓 L406號
電話：+852 3689 6355
營業時間：11am至9:30pm