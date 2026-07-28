LANEIGE x LIFETASTIC夏日聯乘　限定蛋糕下午茶8月登場　滿額送果醬

韓國護膚品牌 LANEIGE 今夏與本地人氣層式蛋糕店 LIFETASTIC 合作，以「Lip Bakery」為主題，把唇部護理與甜點靈感結合，推出限定美妝產品、主題蛋糕及下午茶體驗。由玫瑰果醬色調到草莓蛋糕香氣，聯乘企劃以視覺、味覺與護唇儀式感作賣點，為炎夏帶來甜美新鮮感。

美妝遇上甜點 玫瑰與草莓成主角

今次聯乘圍繞 LANEIGE 兩款皇牌唇部產品展開。全新色調晶透炫色唇釉精華 #RoseJam，靈感來自玫瑰果醬冬甩，冷調玫瑰粉色配合玫瑰與果香，營造明亮而柔和的妝感；水潤修護睡眠唇膜 #StrawberryShortcake 則以草莓蛋糕為概念，融合鮮莓、草莓奶油及香草蛋糕香氣，將睡前護唇變成甜點般的小儀式。

兩款產品亦呼應「日間炫亮、晚間修護」的護唇概念。日間可用唇釉增添水亮色澤，晚間則以睡眠唇膜集中滋潤，讓雙唇由早到晚維持柔滑狀態。

LANEIGE 晶透炫色唇釉精華 #RoseJam：全新冷調玫瑰粉色，配合玫瑰與水果香氣，8月3日正式登場