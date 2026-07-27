鳥貴族新分店進駐旺角 新串燒/近40款飲品同步推出 全線維持$19.9、$29.9

日本燒鳥店鳥貴族再開新店，第六間香港分店將於8月4日進駐旺角雅蘭中心。除了首次加入平板自助點餐，新店亦有新串燒、新醬汁及近40款飲品，餐牌繼續分為$19.9及$29.9兩個統一價位，即睇以下新分店及新品詳情。

新店面積約3,600平方呎，設有38張餐桌，可容納約140人，首次引入平板自助點餐系統，食客可自行落單，與日本分店採用相同模式。店內由日本設計團隊操刀，以木系裝潢為主，配合暖簾等居酒屋元素，並設有卡座座位，整體風格參考日本分店。餐廳亦會延長營業時間至午夜，星期五、六及公眾假期前夕營業至凌晨1時。

鳥貴族2024年進軍香港後，先後在屯門、大埔、觀塘、葵芳及將軍澳開設分店，今次再落戶旺角，是香港的第六間分店。

新串燒旺角店率先供應 餐牌維持$19.9、$29.9

除了原有串燒，新店亦會加入幾款新菜式，包括較少見的雞生蠔肉及雞胸脆骨，另有雞肉丸及芝士雞肉丸等人氣串燒。

品牌亦研發多款新醬汁，率先於旺角店推出。餐牌同時新增明太子燒翠玉瓜、雞髀菇及鹽昆布蕃茄等蔬菜料理，而免費供應的麻油醋汁椰菜則會繼續保留。

招牌菜式如貴族燒、貴族雞釜飯及貴族醬汁炸雞亦會繼續供應，串燒及甜品統一定價$29.9；配菜及白飯配溫泉玉子及白雞湯則為$19.9。