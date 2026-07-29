2星期改善拜拜肉！日本YouTuber爆紅瘦手臂操 6個動作收緊手臂線條

想收緊手臂線條，不一定要用啞鈴或到健身室。日本一位擁有逾104萬粉絲訂閱的超人氣運動YouTuber Momomi，以簡單易跟的居家訓練深受歡迎。而今次要介紹的爆紅瘦手臂操,只需要2星期訓練時間以及6個簡單步驟, 就已經有明顯效果. 對經常坐得耐、低頭看手機或肩膀容易前傾的都市人來說，這類短時間手臂操相當適合日常練習，從而改善手臂鬆弛、圓肩及肩頸厚重感問題，令上半身看起來更俐落。

壞姿勢易令上半身顯厚

壞姿勢易令上半身顯厚 手臂後側的「拜拜肉」並非單靠節食就能改善。當上肢肌肉量不足、肩膀長期前傾，加上日常缺乏伸展和發力，脂肪便容易在手臂及肩背位置顯得明顯。適量訓練可增加肌肉參與度，特別是三角肌、二頭肌、三頭肌及肩胛周邊肌群，有助改善視覺線條。

爆紅瘦手臂操動作 1 ：平舉畫圈 雙手向左右打開至肩膀高度，手臂保持伸直，掌心向下。先以小幅度向後畫圈約30秒，再轉為向前畫圈。動作期間毋須追求速度，重點是保持手臂穩定發力，肩膀不要聳起，頸部亦要放鬆。 小貼士：畫圈幅度可由細開始，若感到肩頸用力過多，可稍微降低手臂高度，重新找回上臂發力感。

爆紅瘦手臂操動作 2 ：手臂後伸 手臂向後伸直後，手肘彎曲抬高至肩膀同高，手指併攏、掌心向上，接著上手臂用力往上抬帶動手肘往上，重複30秒。相同姿勢掌心相對，上手臂用力同時掌心快速互拍，重複30秒。 小貼士：保持胸口自然打開，手臂不用抬得過高；如肩膀感到卡住，可放慢速度，先確保姿勢正確。

爆紅瘦手臂操動作 3 ：手臂平舉上下擺動 再次將雙手平舉至肩膀高度，手臂打直，並以手臂主動發力，帶動雙手作上下擺動，持續約30秒。幅度可比畫圈稍大，但要保持動作受控，不要借助身體晃動完成。 小貼士：擺動時想像手指向兩邊延伸，令手臂保持拉長；若肩膀容易聳起，可把動作幅度收細，集中感受上臂發力。

爆紅瘦手臂操動作 4 ：把手放在頭頂伸展 雙手在頭頂上方交握，手臂內側靠近耳旁。先將手肘向上伸直，再慢慢向後彎曲，感受上臂後側被拉長及收緊，重複約30秒。過程中腹部微收，避免腰背過度後仰。 小貼士：手肘盡量朝向前方，不要向兩邊過度打開；若腰部不自覺拗後，可微微收腹，讓動作集中在上臂後側。

爆紅瘦手臂操動作 5 ： 90 度開臂上推 雙手向兩側打開，掌心向前，手肘彎曲成90度。保持手肘與肩膀在相近高度，然後將雙手向上推直，再慢慢收回原位，重複約30秒。這個動作可訓練肩膀穩定度，同時幫助手臂線條更集中。 小貼士：上推時保持手腕、手肘及肩膀在同一平面，速度宜慢不宜急；如覺得肩頸緊繃，可先降低手肘位置再繼續。

爆紅瘦手臂操動作 6 ：平舉畫半圓 最後將雙手平舉至肩膀高度，手臂保持伸直，向前及向後畫出半圓弧線，持續約30秒。全程以手臂控制動作節奏，不要急於完成；若能保持肩膀下沉，效果會更集中在手臂及肩背位置。 小貼士：畫半圓時毋須追求大幅度，重點是保持手臂穩定和呼吸自然；若手臂開始發酸，可稍作停頓再完成餘下時間。 訓練前後要留意：不痛不勉強 這組動作適合在家中、辦公室休息時間或睡前進行。初學者可先由每個動作15至20秒開始，待身體適應後再增加至30秒。若過程中出現肩頸刺痛、手麻或明顯不適，應立即停止；本身有肩周炎、頸椎或肩關節問題的人，建議先諮詢專業人士。想令線條更明顯，除了持續訓練，亦要配合充足睡眠、均衡飲食及日常姿勢調整，效果才會更穩定。