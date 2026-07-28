M+修復︱香港新浪潮經典電影 籠民/美國心/蝶變秋季上映4K版 國泰雲上西九播放董夫人/行規/愛殺

香港西九文化區的M+博物館，日前公布由CHANEL贊助的「M+修復」項目，近日再度把多部港產經典電影進行4K修復，包括張之亮執導的《籠民》(1992)、方育平執導的《美國心》(1986)，以及徐克執導的《蝶變》(1979)，藉此致敬香港電影，更於各大國際電影節展開巡迴放映。2026年秋季起，這三部作品將於M+戲院上映。而國泰航空的飛機娛樂系統「雲上西九」系列，亦將於秋季播出另外三部經典電影，讓旅客在旅途中重溫香港電影新浪潮的創新精神與技術突破，並標誌著M+修復項目邁向新里程。

M+ 修復成果延伸國際 於多個城市巡映近百場 M+修復自2025年展開後，持續擴大國際觀眾對香港電影文化遺產的理解與肯定。官方資料指出，截至今年6月，已於全球36個城市舉行接近100場放映，並登上康城影展、紐約電影節、東京國際電影節，以及三藩市國際電影節等重要舞台，亦獲紐約現代藝術博物館、英國電影協會、阿姆斯特丹EYE電影博物館及泰國電影資料館等文化機構呈列。 今次M+修復的三部作品，是三位十分重要的導演代表作，有著不同年代的電影語言與實驗膽色。三部作品《籠民》、《美國心》、《蝶變》，不單畫面清晰度升級，更讓年輕觀眾了解七十年代尾爆發的香港電影新浪潮，如何影響現今的電影創作。這批作品涵蓋社會寫實、混合形式與類型電影的革新，也讓不同電影表達方式，在同一段歷史中交會。

《籠民》的荒謬真實感與市井人情打動人心 《籠民》著墨於香港低下階層的居住環境，故事講述中年男住客，在香港籠屋中共同生活的處境。電影不走煽情或控訴路線，反而以近乎「荒謬的真實感」呈現現實的不安，同時保留深厚人情味與精準市井幽默。《籠民》曾於1992年在「香港國際電影節」首映獲得口碑，今次4K修復版於2026年重返同一電影節作首映，印證即使經過三十四年，觀眾仍能在故事裡找到共鳴。

《美國心》以實驗方式揉合現實與敘事 方育平的《美國心》，延續其社會寫實路線，大膽把紀錄片與劇情片的拍攝手法混融合運用，主角夫婦既重演自身經歷，也參與部分情節演出，令「戲劇」與「現實」之間的界線變得曖昧。

《美國心》透過跳接剪輯與非線性敘事，建立影片的迷離氛圍；而主角關係的不穩，像暗喻香港在1997臨近之際的前景不明與心理張力。作為方育平創作生涯高峰之一，此片被視為新浪潮的重要壓卷之作。

《蝶變》新浪潮奠基之作 建立武俠電影新語言 徐克的《蝶變》於1979年首映，被視為香港電影新浪潮的奠基作品。片中糅合懸疑、推理與武打元素，並以主角所述「武林新紀元」作為開端；從機械道具、動感影像，到獨特鏡位與大胆剪接，逐步推進一套獨樹一幟的武俠風格。

此片由開場詭譎氣氛，到後段搏殺場面，還有漫天飛舞的蝴蝶，至今仍在影迷心中保留重要位置。