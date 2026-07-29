網上熱話｜內地網民親歷3件事 印證港人「素質好高」

雖然中港兩地矛盾屢見不鮮，但其實仍有很多內地旅客在訪港後，發現真實情況與網上流傳的不一致。近日，有來港旅遊的內地網民主動發文，大方讚揚香港人「素質好高」，更分享旅遊期間親身經歷的3件事，引起網民熱烈討論。

內地網民大讚港人「素質好高」 近日，有內地網民在來港旅遊後，因為發現香港真實情況與自己印象中大相逕庭，因此略帶驚訝地在小紅書以「去香港旅遊根本沒大家說的那麼恐怖」為題發文，更大讚「去香港旅遊真的感慨香港人素質很高」。

親歷3件事深感窩心 發文者之所以有如此深刻的感受，全因訪港期間經歷3件事。她表示自己原本想到舊油麻地警署打卡，但錯誤到訪新警署，「一個大哥從警署裏走出來看見我們一臉迷惘，主動問我是不是想找舊警署」，並在對方的指引下成功找到正確地方打卡。其次是在街上看到正在擔遮的小學生，在經過他們身邊時，「主動把手裏的傘收了一下，怕撞到我男朋友」。最後在沙田行街時，「兩個貨架中間路太窄了，迎面一個阿姨主動擺手讓我先過，還對我善意的笑」。

大批網民留言附和 以上3件親身經歷的事，令發文者不禁大讚港人素質高，「這麼小年齡的小孩子能有這麼好的教養」、「真的感覺這個城市太和諧了」。帖文引起網民留言討論，不少網民認同表示「香港市民素質是高的」、「我去年一年去了不下十次香港，都沒有遇到不禮貌的香港人，網上的東西有時看看就得了」，亦有香港網民自豪回應「從小受到的教育就是這樣」、「其實你說的這些事情，都是香港人很平常的行為」。