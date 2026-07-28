網上熱話｜深水埗cafe請廚師要洗埋廁所 1福利惹網民怒轟：無良到極！

市道低迷，除了一眾市民難以尋找到心儀工作，企業小店為了收支平衡，在員工福利和薪金上亦有不少調整。早前，一間位於深水埗的cafe在網上招聘廚師，先不論其對廚藝上的諸多要求，以及每月僅13-14k的薪金，cafe對「廚師」的工作範圍竟由廚房涵蓋到廁所，其列明的「福利」更離譜到令一眾網民睇唔過眼！

深水埗cafe網上招聘全職廚師 市道不景氣之下，餐飲業經營困難，有食店唯有開源節流。早前，一間位於深水埗主打西日菜系的cafe在網上招聘平台出post招聘全職廚師，不單要求多多，提出的福利及月薪都令一眾網民覺得「好刻薄」。

要求多多 福利及月薪微薄 Cafe先要求「需凍、熱甜品經驗、需懂汁水改肉、手工pizza、手工意粉、法式精緻甜品、成本控制」，以為做廚師識得以上手藝就得？Cafe額外要求「有時需要幫手招呼客人（落單收檯）」、「需幫忙洗碗碟餐具」，更甚的是「每星期幾日幫忙簡單清潔公司廁所」。至於員工福利方面，全職廚師月薪13,000-14,000，「每天免費員工餐（可用當日客人剩下但未污染的食材自行烹調）」、「每日一次85折優惠購買公司咖啡」、「大假5天+勞工假+ 4天例假」。

網民睇唔過眼：好X癲 雖然Cafe將要求及福利寫得清清楚楚，驟眼睇好似福利多多，但免費員工餐所包的竟然是「客人剩下但未污染的食材」，更需要在煮食同時兼顧落單執枱、洗碗、洗廁所的工作，以此月薪請人的話未免有點刻薄。一眾網民就表示睇唔過眼，直斥「好X癲」、「一腳踢，黐線」、「人工仲少過做保安」、「廚師煮嘢食之餘又要洗埋廁所」、「仲要有經驗，呢啲店快啲執笠算，狗屎垃圾都開間店」；更揚言「仲要得咁嘅人工，簡單啲做個侍應算啦」。