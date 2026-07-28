寵物也可以看中醫 哪些疾病適合針灸？中獸醫解答常見問題

文、攝：Karen Yeung 鳴謝：東區24小時動物醫院 養貓養狗的主人，大多知道毛孩生病要看獸醫，但未必人人知道，原來寵物也可以接受中醫治療。近年本港愈來愈多主人嘗試讓毛孩在西醫以外，同步接受中獸醫治療。但究竟哪些毛孩適合接受中醫治療？又是否所有寵物都適用？註冊獸醫兼中獸醫Dr. Kimmy表示，中醫與西醫各有不同角色，應按病情互相配合。

寵物中醫不只針灸 治療前仍要先找出病因 寵物中醫涵蓋的治療方式比許多人想像中更多，除了最為人熟悉的針灸，亦包括中草藥、食療、推拿及正骨等，當中以針灸最常應用於臨床。 但不少主人有個誤解：選擇了中醫，便毋須再接受西醫檢查。事實上，動物無法開口表達哪裏不適，診症時仍須依靠身體檢查、驗血或影像掃描找出病因，之後再以中醫辨證思路制定治療方案。西醫擅長診斷及處理急症，中醫則着重按體質作整體調理，兩者並行，才能更全面掌握毛孩的身體狀況。

同病未必同治 與西醫按疾病分類不同，中醫更重視每隻動物的體質。即使同樣患有腸胃問題，因體質不同，治療方向亦可能有所差異，例如有些毛孩體質偏寒，有些則屬偏熱，使用的中藥及針灸穴位亦不盡相同。 相反，即使患上不同疾病，只要辨證後屬於相近體質，治療方向亦可能相似，這正是中醫所說的「同病異治、異病同治」。 哪些疾病適合針灸？ 針灸是香港目前最常見的中獸醫治療方式，較常應用於椎間盤突出（IVDD）、腰痛、頸痛、神經疾病及共濟失調等個案；至於慢性腎病、皮膚病及腸胃疾病，則較多配合中藥及針灸作長期調理。

不過，針灸並非一定能「治好」疾病，而是透過刺激穴位，協助減輕疼痛、改善活動能力及減少身體不適。例如患有先天性關節疾病的折耳貓，雖然無法逆轉基因導致的關節問題，但仍有機會透過針灸舒緩不適，令活動時較為輕鬆。

針灸會痛嗎？多久見效？ 「寵物會不會很痛？」幾乎是主人最常提出的問題。Dr. Kimmy表示，一般而言，入針時會有輕微刺痛，其後大部分狗貓都能適應，有些更會在留針期間放鬆休息。治療期間若出現肌肉輕微抽動或類似觸電的反應，屬於中醫所說的「得氣反應」，代表穴位已受到刺激，並非受傷。 至於療程次數則沒有固定答案，需視乎疾病種類及病程而定。若神經疾病及早接受治療，部分個案一至兩次療程已可見改善；病程較長或屬慢性疾病，則一般需要四至六次療程再作評估。若接受多次治療後仍無進展，獸醫會建議重新檢視治療方向，而非一直持續針灸。

並非所有寵物都適合接受針灸 針灸雖然應用範圍廣泛，但並非每隻動物都適合。治療前需要接受獸醫評估整體身體狀況，例如患有心臟病、情緒極度緊張，或無法配合治療的動物，都需要衡量治療效益與風險，再決定是否適合接受針灸，或改用其他治療方式。 此外，臨床上亦會按病情選擇不同針灸方式。最常見的是乾針；水針是在穴位注射藥物，以延長刺激效果；電針則較常應用於部分神經疾病。不過，患有癲癇、心臟病，或腫瘤位於施針位置附近的個案，一般不建議使用電針，因此療程前需要先由獸醫評估，再決定採用哪種治療方式。

17歲老犬Tissue的中醫治療路 17歲老年犬 Tissue多年來患有慢性腎病及椎間盤突出，一直接受西醫治療，同時配合針灸。今年初，牠因急性胰臟炎接受詳細檢查，其後確診惡性血管瘤，由於年紀較大，加上腫瘤已經擴散，最終沒有接受手術及化療，而是在西醫止痛的基礎上，加入中藥及針灸作輔助治療。 主人坦言，中醫並沒有令疾病逆轉，但透過中西醫配合，盡量維持Tissue在較舒適的身體狀態，陪伴家人走過更多相處時光。 中西醫互補 目標在於活得舒適 中獸醫近年逐漸受到更多主人認識，但它既非偏方，亦非西醫的替代品。對患有慢性病、神經疾病或需要長期照護的毛孩而言，中西醫並行的目標未必是逆轉疾病，可按病情需要選擇中西醫互相配合的療法，提升寵物的生活品質。



