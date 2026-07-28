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出版：2026-Jul-28 19:00
更新：2026-Jul-28 19:00

Disney+韓劇《殺人者的購物中心2》登陸AIRSIDE 必搶紀念明信片+tote bag

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Nose 12

由李棟旭及金慧埈主演的Disney+韓劇《殺人者的購物中心2》第2季頭兩集已上線！劇迷不但可在Disney+上觀賞劇集，更可啟德AIRSIDE的殺人者的購物中心2香港分站參與互動遊戲打卡，甚至免費帶走紀念周邊，投入一場刺激大戰。

《殺人者的購物中心》第2季 Event with Model 13

殺人者的購物中心2香港分站限時登陸Disney+

設打卡位+互動遊戲

即日起至822日期間，殺手組織「巴比倫」將劇中極具神秘感的地下軍火庫帶到AIRSIDE，各位劇迷不妨與掛滿各式槍械武器的「大型武器打卡牆」拍照留念。想體驗劇中的射擊保衛戰？活動同時設有射擊遊戲「倉庫防衛戰」，槍手們不妨參戰，協助Murthehelp擊退敵人。

《殺人者的購物中心》第2季 Event with Model 05 《殺人者的購物中心》第2季 Event with Model 06

完成簡單任務即送紀念品

活動推出3款周邊紀念品。粉絲於活動期間親臨現場，並追蹤Disney+ 社交媒體 (FacebookInstagram)，即可免費獲得記念明信片 (共設兩款期間限定款式，一款於即日起至88日期間派發；另一款則於89日至822日期間派發)Disney+ 訂戶於現場打卡上傳至任何社交平台，並成功標記「@DisneyPlusHK」及「#殺人者的購物中心」，更可免費獲贈購限定tote bag，粉絲萬勿錯過。

《殺人者的購物中心》第2季 Event 11

限定tote bag和記念明信片

與此同時，旺角荷李活商業中心地下的順豐智能櫃將於即日起至819日期間，變身「秘密武器補給站」。劇迷可前往拍照打卡，並上傳情報支援Murthehelp

《殺人者的購物中心》第2季 OOH 01

「秘密武器補給站」登陸旺角荷李活商業中心

Disney+ 《殺人者的購物中心2》香港分站

日期：     即日起至822

時間：     中午12時至晚上8

地點：     啟德AIRSIDE 1L103 (Kodak)

Disney+ 《殺人者的購物中心2》香港分站戰利品換領詳情 (數量有限，送完即止)

戰利品：           購物中心開業記念明信片

換領日期：     明信片 (款式一：即日起至88

明信片 (款式二202689日至822

換領時間：     中午12時至晚上8

換領地點：     啟德AIRSIDE 1L103 (Kodak)

換領方法：     追蹤香港Disney+ 社交媒體

Disney+ 會員尊享：購物中心殺手記念tote bag (數量有限，送完即止)

換領日期：     即日起至822

換領時間：     中午12時至晚上8

換領地點：     啟德AIRSIDE 1L103 (Kodak)

換領方法：     Disney+ 會員現場打卡並上傳至任何社交平台，並成功標記「@DisneyPlusHK」及「#殺人者的購物中心」

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