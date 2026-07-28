Disney+韓劇《殺人者的購物中心2》登陸AIRSIDE 必搶紀念明信片+tote bag

由李棟旭及金慧埈主演的Disney+韓劇《殺人者的購物中心2》第2季頭兩集已上線！劇迷不但可在Disney+上觀賞劇集，更可啟德AIRSIDE的殺人者的購物中心2香港分站參與互動遊戲打卡，甚至免費帶走紀念周邊，投入一場刺激大戰。

設打卡位+互動遊戲 即日起至8月22日期間，殺手組織「巴比倫」將劇中極具神秘感的地下軍火庫帶到AIRSIDE，各位劇迷不妨與掛滿各式槍械武器的「大型武器打卡牆」拍照留念。想體驗劇中的射擊保衛戰？活動同時設有射擊遊戲「倉庫防衛戰」，槍手們不妨參戰，協助Murthehelp擊退敵人。

完成簡單任務即送 紀念品 活動推出3款周邊紀念品。粉絲於活動期間親臨現場，並追蹤Disney+ 社交媒體 (Facebook或Instagram)，即可免費獲得記念明信片 (共設兩款期間限定款式，一款於即日起至8月8日期間派發；另一款則於8月9日至8月22日期間派發)。Disney+ 訂戶於現場打卡上傳至任何社交平台，並成功標記「@DisneyPlusHK」及「#殺人者的購物中心」，更可免費獲贈購限定tote bag，粉絲萬勿錯過。

限定tote bag和記念明信片

與此同時，旺角荷李活商業中心地下的順豐智能櫃將於即日起至8月19日期間，變身「秘密武器補給站」。劇迷可前往拍照打卡，並上傳情報支援Murthehelp。

Disney+ 《殺人者的購物中心2》香港分站 日期： 即日起至8月22日 時間： 中午12時至晚上8時 地點： 啟德AIRSIDE 1樓L103 (Kodak旁) Disney+ 《殺人者的購物中心2》香港分站戰利品換領詳情 (數量有限，送完即止) 戰利品： 購物中心開業記念明信片 換領日期： 明信片 (款式一) ：即日起至8月8日 明信片 (款式二) ：2026年8月9日至8月22日 換領時間： 中午12時至晚上8時 換領地點： 啟德AIRSIDE 1樓L103 (Kodak旁) 換領方法： 追蹤香港Disney+ 社交媒體 Disney+ 會員尊享：購物中心殺手記念tote bag (數量有限，送完即止)

換領日期： 即日起至8月22日 換領時間： 中午12時至晚上8時 換領地點： 啟德AIRSIDE 1樓L103 (Kodak旁) 換領方法： Disney+ 會員現場打卡並上傳至任何社交平台，並成功標記「@DisneyPlusHK」及「#殺人者的購物中心」