温野菜黃金玉米濃湯強勢回歸！聯乘THE MATCHA TOKYO推甜品 即睇12款粟米主題商品

去年在網上爆紅的温野菜人氣黃金玉米濃湯強勢回歸！温野菜由即日起至9月27日推出「晚夏祭典 ‧ 玉米豐收祭」，以時令日本金黃玉米為主角，除了炮製出多款鍋物與食品外，更有限定可愛周邊商品。另外温野菜亦與日本抹茶專門店 「THE MATCHA TOKYO」合作，同步推出全新期間限定玉米系列，下文即睇介紹！

温野菜黃金玉米濃湯回歸 温野菜人氣黃金玉米濃湯即日起強勢回歸！為回饋食客一直以來的支持，品牌堅持「相同品味，相同定價」，即使食材成本上漲，今次仍凍結原價，推出一系列以日本黃金玉米入饌的期間限定菜式，大家一於把握機會！

今次「晚夏祭典 ‧ 玉米豐收祭」重點當然必食「黃金玉米濃湯配日本黃金玉米」（$58），以時令日本黃金玉米熬成香甜濃湯，入口順滑，並配上4片玉米，層次更豐富；「蜜汁醬燒玉米」（$58／6件）則經炙烤逼出微焦醬香，甜鹹交織，惹味十足。想吃得更豐盛，可選「日本黃金玉米‧本地四品野菜盛合」（$78），一次集合日本直送玉米、本地有機菜及水耕菜，清新又有口感。喜歡日本和牛則不能錯過「日本A4佐賀和牛肩脊肉」（$218／110g；$118／55g），油花細緻、肉質柔嫩，打邊爐必食！甜品與飲品方面，亦有奶蓋玉米汁（$38）、玉米汁椰子雪糕 Affogato（$28）及香脆玉米片雪花酥（$15），由前菜、主食到甜點每一口都能品嚐玉米滋味！另外凡惠顧「日本金黃玉米湯」，即免費獲贈一條從天然玉米中萃取膳食纖維的「賢者之食卓」，讓大家大快朵頤同時輕鬆阻隔澱粉與油份。

温野菜聯乘THE MATCHA TOKYO 除了「玉米豐收祭」新品，温野菜今次更聯乘日本抹茶專門店「THE MATCHA TOKYO」，同步推出全新期間限定玉米系列，將抹茶的清雅與玉米的甜香揉合成一場夏日味覺驚喜。當中「玉米忌廉抹茶鮮奶」（$58）以100% Organic Matcha調配，表層鋪上鹹甜交織的玉米忌廉奶蓋，入口先感受到奶蓋的綿密柔滑，再慢慢滲出抹茶回甘與玉米甜香，整體味道有驚喜。「玉米巴斯克蛋糕」（單點$58；配飲品套餐$68）則以濕潤綿密的半熟芝士蛋糕作基底，面層鋪滿輕炙金黃玉米粒，咬下時既有焦香，亦有爆汁口感，甜鹹平衡得恰到好處，指定分店有售。至於將於8月初登場的「玉米抹茶雪條」（$38），則把抹茶茶韻與玉米清甜合二為一，口感冰涼細滑，清新消暑。



温野菜分店地址

1.太古城中心一期3樓309號舖

2.九龍塘又一城低層地下一樓 29號舖

3.尖沙咀海港城海運大廈LCX 3樓37A號舖

4.尖沙咀K11 Art Mall 1樓108-109, 110-111B號鋪

5.銅鑼灣Plaza 2000年4樓全層 (食べ放題実施店舖)

THE MATCHA TOKYO分店地址

1.銅鑼灣勿地臣街8號地下

2.尖沙咀K11 Art Mall地庫2樓B201號鋪

3.屯門市廣場第一期1樓1133, 1135及1136號鋪

4.中環皇后大道中80號H Queen's高層地下3號舖

5.太古城中心3樓308號舖

6.觀塘創紀之城5期 APM 1樓 L1-9B 號舖

7.九龍灣MegaBox 1樓21及22號舖

8.九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖

9.九龍九龍城啟德啟德體育園啟德零售館2 3樓M2-301號舖

10.九龍旺角新世紀廣場港鐵樓層M41號舖 (2026年7月30日開幕)