泰國人氣手袋品牌SUGAR MONDAY首店登港 爆紅平替版BV編織！入手半月包/泡芙包 (有片)

泰國人氣手袋品牌SUGAR MONDAY首店登港 爆紅平替版BV編織！入手半月包/泡芙包

不用再飛到泰國掃貨！被譽為「平替BV」的泰國人氣編織手袋品牌SUGAR MONDAY，正式登陸九龍灣德福廣場！品牌以柔軟PU皮革與精緻編織工藝，打造多款售價親民的溫柔編織款手袋，在香港都可以入手經常斷貨的半月包Pleat、方糖包Piper等熱賣包包，價錢低至$488起，即睇詳情！

織紋手藝 x 24款絕美色系打造爆紅手袋 SUGAR MONDAY主打人手編織手藝，以及一整幅平滑皮革壓成的壓紋編織技術兩大織紋美學，設計感十足，質感柔軟，不少主打系列都經常被搶購一空。包括有大熱一袋三用的半月包Pleat、優雅泡芙包Puff、隨性餃子袋Pie等，被時尚迷譽為「超高質感編織手袋」。今次首間香港分店正式登陸九龍灣德福廣場，亦同步引入泰國人氣款式，包括小半月Pleat Mini、大容量慵懶包Poppy、復古方糖包Piper Tote等，袋內更貼心附有收納小包，實用度大大提升！

品牌手袋更有提供多達24款配色選擇，從溫柔奶茶色、氣質粉紫、夏日必備湖水藍與亮麗淡奶油、經典百搭焦糖啡、葡萄酒紅，到自帶光澤感的星塵銀與星沙丹寧，都可按個人喜好選擇，以親民價$488-$688即可入手心愛的SUGAR MONDAY包包。

夏日丹寧系列登場 8月推出香港獨定款 SUGAR MONDAY香港首間專門店，同時帶來最新的夏日丹寧系列，輕盈洗水丹寧布料柔軟耐磨，以丹寧藍調與泰蘭德美學打造輕奢休閒感。系列中更選用星沙丹寧布料為手袋表面加入閃爍質感。而踏入8月，SUGAR MONDAY將推出香港專屬限定款式，密切留意！

夏日丹寧系列登場

開幕限定優惠 為慶祝香港首店正式開幕，SUGAR MONDAY推出限定雙重禮遇！即日起至8 月31日，凡購買任何手袋，即送鑰匙扣乙個，數量有限，送完即止。此外，凡購買兩個或以上手袋及追蹤SUGAR MONDAY HK Instagram，即可參與小遊戲，有機會獲得額外優惠高達88折。 SUGAR MONDAY香港店 地址：九龍灣偉業街33號德福廣場2期3樓341-342號舖 營業時間： 星期一至日11:00 – 21:00