免費贏整塊A5和牛！「和牛燒肉．純」估重量挑戰8月回歸

想免費食A5和牛？日本全農直送和牛餐廳「和牛燒肉．純」宣布，去年反應熱烈的「黃金切．和牛封賞」將於8月14日及8月28日晚上回歸。活動當晚，食客除了可以近距離欣賞職人即場手切A5和牛，更可參加估重量遊戲，猜中或最接近實際重量，即有機會贏走整塊A5和牛。

8月14日及28日限定 每枱可參加一次估重量挑戰

活動將於8月14日及8月28日晚上7時30分舉行，凡於當晚堂食，每枱均可免費參加估重量遊戲一次，不設最低消費。餐廳會即場手切A5和牛，參加者需要估算該塊和牛的實際重量，猜中或最接近者即可成為勝出者。

如果有多位食客同樣猜中或估算結果同樣最接近，餐廳會將當晚送出的整塊A5和牛平均分配予所有勝出者。每個活動晚上只會送出一塊和牛。



8月至9月換上北海道和牛

除了限定活動，餐廳亦會定期更換日本不同產地和牛。6月至7月供應鹿兒島A5和牛，以細緻雪花油花及入口即化的口感見稱；踏入8月至9月，則會換上北海道和牛。北海道氣候寒冷、水源優質，所培育的和牛肉質鮮嫩多汁，風味濃郁，帶來與鹿兒島和牛截然不同的口感體驗。