番茄香氣走進日常　MALIN+GOETZ推潔手皂及護手霜

MALIN+GOETZ 今季為人氣番茄香氛系列加入全新手部護理成員，推出番茄潔手皂及番茄修護手霜。系列靈感來自夏末菜園中剛剪下的聖馬札諾番茄藤，以青翠葉香為主調，配合草本、柑橘與木質氣息，為日常潔手與護手步驟添上一份清新、潔淨而不造作的香氣。

由家居香氛走到日常護理

番茄香氣向來予人明亮、綠意盎然的感覺。MALIN+GOETZ 早於 2020 年以番茄香氛蠟燭把這種獨特氣息帶入家居空間，其後於 2024 年推出番茄居室噴霧，加入除味科技，讓清新香氣同時兼具實用功能。今次品牌把番茄系列伸延至潔手及護手產品，令香氣不再只停留於空間，而是融入更貼近日常生活的護理細節。

香調方面，系列以芳香羅勒、薰衣草及薄荷葉揭開序幕，帶出清爽草本氣息；中段則有常春藤蔓與熟透番茄的微甜果香交織，靈感取自法國調香師家中剪下的聖馬札諾番茄葉。柑橘與苦橙葉令香氣更顯明亮，最後由雪松木及青椒氣息收結，留下乾淨而帶自然感的餘韻。