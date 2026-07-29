番茄香氣走進日常　MALIN+GOETZ推潔手皂及護手霜

MALIN+GOETZ 今季為人氣番茄香氛系列加入全新手部護理成員，推出番茄潔手皂及番茄修護手霜。系列靈感來自夏末菜園中剛剪下的聖馬札諾番茄藤，以青翠葉香為主調，配合草本、柑橘與木質氣息，為日常潔手與護手步驟添上一份清新、潔淨而不造作的香氣。
由家居香氛走到日常護理
番茄香氣向來予人明亮、綠意盎然的感覺。MALIN+GOETZ 早於 2020 年以番茄香氛蠟燭把這種獨特氣息帶入家居空間，其後於 2024 年推出番茄居室噴霧，加入除味科技，讓清新香氣同時兼具實用功能。今次品牌把番茄系列伸延至潔手及護手產品，令香氣不再只停留於空間，而是融入更貼近日常生活的護理細節。
香調方面，系列以芳香羅勒、薰衣草及薄荷葉揭開序幕，帶出清爽草本氣息；中段則有常春藤蔓與熟透番茄的微甜果香交織，靈感取自法國調香師家中剪下的聖馬札諾番茄葉。柑橘與苦橙葉令香氣更顯明亮，最後由雪松木及青椒氣息收結，留下乾淨而帶自然感的餘韻。
番茄潔手皂：潔淨雙手同時中和異味
番茄潔手皂主打豐盈細緻泡沫，適合放在廚房或浴室日常使用。配方可溫和潔淨肌膚，同時避免過度帶走天然水分；加入番茄香氣及異味中和科技，有助減淡烹飪、處理香草或園藝後殘留在手上的氣味。當中番茄籽油含抗氧化成分，為肌膚帶來滋養，而乾燥羅勒葉則令皂身更具天然質感，使用時亦較易握持。
番茄修護手霜：輕盈補濕不黏膩
番茄修護手霜則以輕盈、快速吸收的質感為賣點，適合經常洗手或長時間外出的都市人使用。配方蘊含維他命複合成分、乳木果脂及植物油，為雙手補充水分並柔軟乾燥肌膚；PCA 鈉與甘油有助提供持久保濕，番茄萃取則帶來抗氧化護理。使用後雙手保持舒適，不易留下厚重黏膩感，並散發清新的番茄草本香氣。
從家居香氛到手部護理，MALIN+GOETZ 以番茄這個帶有夏日感的香氣作連結，把清新綠意延伸至日常生活場景。無論是下廚後潔手、園藝後去除氣味，還是外出時為雙手補濕，兩款新品都為追求實用與香氣體驗並重的用家提供另一個選擇。