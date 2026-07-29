一田推韓國廚電印花換購　HUROM原汁機/CUCKOO電飯煲可免費換 廚房用品低至3折

一田將於7月31日起推出全新電子印花換購活動，聯同韓國品牌CUCKOO及HUROM推出多款廚房家電及生活用品優惠。一田會員於推廣期內消費滿$60即可獲電子印花，儲齊指定數量即可換購指定產品，其中HUROM冷壓慢磨原汁機及CUCKOO雙重真空高壓多功能發芽飯煲可低至免費換領，其餘指定產品亦可享低至3折優惠。

消費滿$60可儲印花

由7月31日至10月29日，一田會員於全線一田實體店、每日一田YATADAY、一田新鮮YATA Fresh、便利一田YATA go!及一田展銷場，每消費滿$60並出示一田App，即可獲1個電子印花，每張單最多可獲50個，每位會員每日最多可獲100個。

收集指定數量電子印花後，可於11月5日前到全線一田實體店（便利一田YATA go!除外）換購指定產品。8月21日至30日舉行的一田夏日購物賞期間，亦會推出額外印花獎賞。



