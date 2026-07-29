一田推韓國廚電印花換購　HUROM原汁機/CUCKOO電飯煲可免費換 廚房用品低至3折

一田將於7月31日起推出全新電子印花換購活動，聯同韓國品牌CUCKOO及HUROM推出多款廚房家電及生活用品優惠。一田會員於推廣期內消費滿$60即可獲電子印花，儲齊指定數量即可換購指定產品，其中HUROM冷壓慢磨原汁機及CUCKOO雙重真空高壓多功能發芽飯煲可低至免費換領，其餘指定產品亦可享低至3折優惠。
消費滿$60可儲印花
由7月31日至10月29日，一田會員於全線一田實體店、每日一田YATADAY、一田新鮮YATA Fresh、便利一田YATA go!及一田展銷場，每消費滿$60並出示一田App，即可獲1個電子印花，每張單最多可獲50個，每位會員每日最多可獲100個。
收集指定數量電子印花後，可於11月5日前到全線一田實體店（便利一田YATA go!除外）換購指定產品。8月21日至30日舉行的一田夏日購物賞期間，亦會推出額外印花獎賞。
免費換領原汁機/飯煲
今次最吸引的換購產品，包括HUROM冷壓慢磨原汁機（原價$4,680）及CUCKOO雙重真空高壓多功能發芽飯煲，兩款產品均可憑指定數量電子印花低至免費換領。
HUROM原汁機可用來製作果汁、蔬菜汁、豆漿、堅果奶、雪葩及果醬等；至於CUCKOO發芽飯煲則設有雙壓烹調模式及GABA糙米發芽功能，可按不同食材選擇高壓或無壓烹調。
養生壺、IH廚具及淨水用品加入優惠
除了兩款主打產品，今次換購活動亦包括HUROM多功能迷你養生壺及無線食物研磨機。
另外，CUCKOO韓國製8層鈦鑽石IH廚具系列，包括24厘米平底煎鍋及28厘米深炒鍋，同樣有份參與換購；CUCKOO INSPURE淨水過濾水壺及淨水過濾花灑蓮蓬頭套裝亦可享低至3折優惠。
一田「Cuckoo X Hurom健康尚廚臻選系列」電子印花活動詳情
電子印花派發日期：2026年7月31日起至10月29日
換購日期：2026年7月31日起至11月5日
換購地點：全線一田實體店（便利一田YATA go! 除外）