黑眼圈遮瑕秘訣｜7個修飾眼下暗沉技巧　粉底色號/臥蠶/下睫毛都關事

黑眼圈是不少人化妝時最想修飾的部位，但眼下肌膚較薄，如果只是一味以厚重遮瑕覆蓋，反而會容易出現卡紋、顯乾或妝感不自然等問題。想令雙眼看起來更精神，關鍵不只是「遮得住」，而是懂得利用底妝、提亮及眼妝技巧，讓眼周暗沉自然淡化，同時保留乾淨輕透的妝感。編輯整理了以下7個實用遮瑕方法，幫大家打造自然有神的日常妝容。

遮瑕不是愈厚愈好，關鍵在於「視覺轉移」 市面上有不少不同顏色的遮瑕盤，但色彩校正並非人人都容易掌握。若顏色比例拿捏不準，眼下反而可能變得灰白或顯髒。加上眼下肌膚薄、紋理細，一旦遮瑕過厚，容易出現粉溝、卡紋，甚至令淚溝更明顯。對日常妝容來說，修飾黑眼圈的重點不是把顏色完全蓋走，而是選擇遮瑕力足夠、質地輕薄的底妝產品，先把整體膚色調整得均勻，再透過提亮、減少粉感及強化眼妝重點，令視線自然落在眼神而非瑕疵上。

實用遮瑕技巧 1 ：用粉色飾底乳提亮眼周 化妝前可先使用粉色飾底乳作初步修飾。粉色調對偏黃膚色較友善，有助中和暗沉，令眼周和面部膚色看起來更明亮。只要薄薄推開，便可減低後續遮瑕用量，妝感亦會更輕透。 小貼士：飾底乳應以少量多次方式使用，避免在眼下堆積，否則會影響後續底妝貼服度。

實用遮瑕技巧 2 ：粉底色號要貼近原生膚色 不少人為了提亮膚色，會選擇比自己膚色更白的粉底，但這樣容易令黑眼圈顯得更灰。粉底的作用是建立乾淨均勻的底色，所以應選擇貼近原生膚色的色號；如果面部膚色不均，甚至可選擇稍微自然偏深的色調，令整體妝感更協調。 小貼士：粉底不應只追求「白」，而應追求自然、乾淨和不顯灰。

實用遮瑕技巧 3 ：眼下倒三角位置才需要重點修飾 完成飾底和粉底後，如果仍需要加強遮瑕，應把產品集中在眼下前半段的倒三角暗沉區，而不是整片眼下都厚厚塗上遮瑕。這樣既可提亮最需要修飾的位置，又能減少眼尾及細紋位置積粉。 小貼士：遮瑕範圍愈大，愈容易暴露粉感。把範圍縮小，反而更能令妝效自然。

實用遮瑕技巧 4 ：遮瑕質地要兼顧遮蓋力與貼服度 眼周位置較容易乾燥，因此太厚、太乾的遮瑕膏會令紋理更明顯；但若質地過於水潤，遮蓋力又可能不足。較理想的選擇是帶有一定延展度、但仍能修飾暗沉的產品。如遮瑕膏偏厚，可混合少量粉底調整質地，令妝感更薄貼。 小貼士：眼下遮瑕宜少量疊加，先薄薄一層，再視乎需要補在最暗位置。

實用遮瑕技巧 5 ：畫出自然臥蠶，柔化眼下瑕疵 臥蠶能增加眼妝立體感，亦有助分散對黑眼圈、眼袋或淚溝的注意。畫臥蠶時不必過份誇張，只需在眼下自然位置輕輕提亮，再以淡啡色陰影加強輪廓，便可令雙眼看起來更有神。

實用遮瑕技巧 6 ：加強下睫毛，轉移眼下焦點 下睫毛能延伸眼形，令眼睛看起來更大，同時把視覺重點從眼下暗沉移開。當眼妝細節變得更完整，即使黑眼圈未被完全遮住，也不會成為妝容中最顯眼的地方。 畫下睫毛技巧：先輕刷睫毛膏，再用燙睫毛器把下睫毛角度微微向下調整，可令眼形更有延伸感。若下睫毛較稀疏，也可用極幼眼線筆補畫幾筆，保持自然即可。

實用遮瑕技巧 7 ：利用光澤感提升整體膚質 想令整體妝容更透亮，可在粉底中加入少量具細緻珠光的提亮產品，或把光澤感集中在面頰位置。當肌膚呈現健康光澤，視覺上會弱化眼下瑕疵，妝容亦更有精神。不過提亮產品不宜直接大量塗在眼下，以免反而突出紋理。