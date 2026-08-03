Vivienne Westwood 推Café系列 經典圖案登上茶具小物

Vivienne Westwood 近年積極把品牌世界延伸至時裝以外的生活場景，而品牌的Café 概念在亞洲市場反應理想，亦令品牌進一步拓展餐飲及體驗式零售版圖。為延續這股人氣，品牌推出全新 Vivienne Westwood Café 系列，將咖啡廳內的英倫美學、標誌圖案與生活用品結合，讓粉絲在日常使用中感受品牌一貫的反叛氣質與優雅品味。

從傳統茶室出發

Vivienne Westwood Café 的靈感源自英國傳統 Tea Room。昔日英式茶室是社交與品味的象徵，客人會在雅致環境中享用茶點、青瓜三文治及鬆餅。來到 Vivienne Westwood 手上，這份傳統被重新演繹成更具個性和玩味的空間：既保留英倫文化的精緻感，也加入品牌擅長的叛逆精神，營造出充滿知性與魅力的 Café 氣氛。

骨瓷茶具展現經典圖案

系列焦點之一是骨瓷茶具套裝，當中包括茶壺及兩套連底托茶杯。設計上可見品牌於 2010/11 秋冬「Prince Charming」系列中出現的經典手繪元素，包括心形、皇冠、眨眼圖案，以及標誌性的 Orb 土星標誌。這些圖案由 Vivienne Westwood 親自繪製，今次除了應用於茶具，也出現在骨瓷馬克杯、吊飾鑰匙扣、帆布袋及磁石貼等單品上，為系列增添收藏價值。