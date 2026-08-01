迪麗熱巴《功夫女足》纖體食譜 拆解增肌減脂變瘦菜單 靠3招練出14%職業級體脂率

周星馳自編自導電影《功夫女足》，在內地上映首日已突破億元票房，單日收2.3億人民幣，上映18日(截至7月28日)達20億人民幣票房。戲中女主角迪麗熱巴，為了與周星馳合作，不但把流麗秀髮剪去，而且脂粉未施，更稱她增磅8kg(17.6磅)拍攝此片，但銀幕上的她未見身形暴漲臃腫，反而展現出具力量感的職業運動員體態。原來她增磅絕大部分是肌肉而非脂肪，更將體脂率降到極低的14%，這次就為大家拆解迪麗熱巴，如何增磅反而更顯瘦。 身高168cm、體重長年維持在45kg的迪麗熱巴，在《功夫女足》中身材結實健美，在入劇組前曾提前3個月進行特訓，令她體脂率降至14%，當中的奧妙——增肌式變瘦，即透過補充足夠肌肉原料(蛋白質)，配合重訓將脂肪轉化為緊實的肌肉。她在7月11日天津宣傳電影時就澄清：「不是增重，是要增肌，胖了也沒好處，身體裡有脂肪才能增肌。」以下就為大家拆解，她是如何達成運動員結實體態的方法。

核心飲食三大原則 熱量集中在白天：她的飲食關鍵是「早餐吃得好、午餐吃得飽、晚上吃得少或不吃」。每天清晨 5、6 點配合訓練開工，將豐富的營養集中在白天消耗掉。 高蛋白低GI飲食：以大量優質蛋白質作為長肌肉原料，並選擇原型、低胰島素的碳水化合物(低GI)，維持血糖穩定與高度飽足感。 戒糖與大量補水：嚴格杜絕進食精緻糖分，日常極少觸碰奶茶與蛋糕，並每天固定補水2000c.c.或以上，以維持身體代謝的效率。

功夫女足能量菜單 迪麗熱巴進劇組後，每天接受高強度訓練5至6小時，前女足國腳趙麗娜、李佳悅更全程貼身指導。為了應付特訓，她日常增肌減脂的菜單，主要由以下三部分組成： 早餐：以能量燃燒為主，包括「2顆水煮蛋+無糖豆漿+番薯(或栗米及燕麥)」，此餐單提供優質蛋白質與好脂肪，搭配原型澱粉為早晨特訓，提供持久的能量。 午餐：品嘗「雞胸肉(或香煎三文魚)+藜麥飯半碗+炒西蘭花與菠菜」則是肌肉修復，補充豐富的Omega-3與極高含量蛋白質，修復高強度訓練後的肌肉纖維。

晚餐：則以清淡、少油、無精緻澱粉為原則，品嘗「黑椒牛肉+涼拌青瓜(或蘑菇烚青菜)」，清淡飲食有利高強度運動後身體代謝，而且青瓜熱量極低，還能抑制脂肪合成。

增肌不顯胖的運動習慣 戲中身穿8號球衣演鈺瓏一角的迪麗熱巴，在宣傳電影時曾坦言，自己並未刻意增重，但密集的「力量訓練」確實讓身體充滿肌肉線條。而普通女性體脂率約在20%至25%，而14%已是職業運動員的極限，光靠飲食無法達成這樣的成果的，需要同時搭配極嚴格身材管理方法，才有這樣的效果： 重訓與核心訓練：不盲目做長時間有氧跑步(因會消耗肌肉)，而是進行爆發力力量鍛練、核心塑形、普拉提和重量訓練為主，用以定向刺激肩背與腹肌。

333運動與拉筋：每周執行333運動法則(結合重訓、有氧與舞蹈)。訓練後必定進行全身深度拉筋伸展，並用生薑泡腳，促進血液循環，讓練出來的肌肉線條修長而不僵硬。 迪麗熱巴靠著高蛋白足量碳水的飲食，還有強化核心肌肉訓練，令她有足夠體力與強壯身體，應付《功夫女足》泥地奔跑、倒掛金鈎與凌空射門等高難度拍攝動作。普通人最該學，是她「吃夠蛋白質、提升基礎代謝、關注身體功能性」的健康心態，才有這樣婀娜多姿的身段。