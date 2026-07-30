東華三院限時免費「好玩爸爸」工作坊 遊戲治療師教你運用居家創意 引爆孩子潛能

在孩子的成長路上，遊戲不只是消磨時間，更是他們認識世界、表達情緒的獨特語言。許多父親在面對「如何陪玩」時，常自嘲只會當是豬隊友。為了令爸爸更懂樹立榜樣，東華三院男天匯男士成長中心特別舉辦《好玩爸爸：親子遊戲學習室》活動，邀請yNOTplay註冊遊戲治療師親自解密，帶領眾爸爸邊玩邊學，成為孩子心中的遊戲神隊友。

遊戲治療師教授拉近心靈陪玩秘訣

現代家庭生活節奏緊湊，高質量陪伴變得難能可貴。本次工作坊打破傳統，由專業遊戲治療師帶領爸爸與孩子實戰互動。活動聚焦三大核心：首先是「啟發潛能」，教導爸爸如何運用居家用品變出創意遊戲，刺激4至8歲孩子的身心與社交情緒發展；其次是促進關係，傳授親子互動關鍵溝通秘訣。最後則是享受快樂時光，讓緊繃的父子、父女關係，在笑聲中破冰。主辦單位強調，活動以爸爸為主導，但非常歡迎媽媽同行，成為彼此在育兒路上的最佳拍檔。