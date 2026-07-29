星巴克優惠｜starbucks新品推介 必試夏日茶飲系列＋草莓檸檬冷萃咖啡 樂悠咭即減$5/指定信用卡消費免費送中杯裝飲品

starbucks星巴克新品推介

星巴克今個夏天帶來一系列清爽消暑的限定飲品，包括冷萃咖啡系列、夏日茶飲系列 ，及全新的醇滑焦糖榛子朱古力咖啡。重點推介夏日茶飲系列，當中必試醇香鮮奶抹茶以柔和茶香結合香滑鮮奶，入口溫潤順口，熱飲、凍飲手調版皆有供應；特濃咖啡醇香鮮奶抹茶則在抹茶的細膩茶韻之上，疊加星巴克經典特濃咖啡，先品茶香，再感受濃郁烘焙香氣，層次分明。如果想要更清爽的選擇，醇香抹茶綿雲椰子水以冰涼椰子水作基底，配上輕盈抹茶冷泡沫，口感柔滑如綿雲。



另外啡迷必飲冷萃咖啡系列，冷萃咖啡系列主打清爽俐落的風味，其中草莓檸檬冷萃咖啡以冷萃咖啡結合巴西莓基底與檸檬水，揉合檸香與莓果香氣，入口輕盈之餘，更以凍乾草莓添上果香層次。經典冷萃咖啡則以20小時慢速萃取，帶來順滑圓潤的口感，餘韻清爽，冰涼之間盡顯咖啡本味；而凍鮮奶泡沫冷萃咖啡則在咖啡之上覆以綿密冷奶泡，將細膩與清爽揉合，特別適合盛夏慢慢細味。