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出版：2026-Jul-29 18:30
更新：2026-Jul-29 18:30

星巴克優惠｜starbucks新品推介 必試夏日茶飲系列＋草莓檸檬冷萃咖啡 樂悠咭即減$5/指定信用卡消費免費送中杯裝飲品

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星巴克優惠｜starbucks新品推介 必試夏日茶飲系列＋草莓檸檬冷萃咖啡 樂悠咭即減$5/指定信用卡消費免費送中杯裝飲品

星巴克優惠｜starbucks新品推介 必試夏日茶飲系列＋草莓檸檬冷萃咖啡 樂悠咭即減$5/指定信用卡消費免費送中杯裝飲品

星巴克starbucks最近推出多款新品，夏日茶飲系列將經典飲品加入日式茶香，帶來日式焙茶綿雲椰子水、特濃咖啡醇香鮮奶抹茶等新產品，消暑一流！而樂悠咭持有人更可享港幣5元折扣優惠，指定信用卡消費滿港幣100元更可獲贈中杯裝手調飲品一杯，下文即睇介紹！

starbucks星巴克新品推介

星巴克今個夏天帶來一系列清爽消暑的限定飲品，包括冷萃咖啡系列、夏日茶飲系列 ，及全新的醇滑焦糖榛子朱古力咖啡。重點推介夏日茶飲系列，當中必試醇香鮮奶抹茶以柔和茶香結合香滑鮮奶，入口溫潤順口，熱飲、凍飲手調版皆有供應；特濃咖啡醇香鮮奶抹茶則在抹茶的細膩茶韻之上，疊加星巴克經典特濃咖啡，先品茶香，再感受濃郁烘焙香氣，層次分明。如果想要更清爽的選擇，醇香抹茶綿雲椰子水以冰涼椰子水作基底，配上輕盈抹茶冷泡沫，口感柔滑如綿雲。

另外啡迷必飲冷萃咖啡系列，冷萃咖啡系列主打清爽俐落的風味，其中草莓檸檬冷萃咖啡以冷萃咖啡結合巴西莓基底與檸檬水，揉合檸香與莓果香氣，入口輕盈之餘，更以凍乾草莓添上果香層次。經典冷萃咖啡則以20小時慢速萃取，帶來順滑圓潤的口感，餘韻清爽，冰涼之間盡顯咖啡本味；而凍鮮奶泡沫冷萃咖啡則在咖啡之上覆以綿密冷奶泡，將細膩與清爽揉合，特別適合盛夏慢慢細味。

Strawberry Breeze Lemonade Cold Brew, Cold Brew, Cold Foam Cold Brew 03 Strawberry Breeze Lemonade Cold Brew 05 星巴克夏日茶飲系列 Coconut Water with Pure Matcha Cold Foam 01 Coconut Water with Hojicha Cold Foam Strawberry Breeze Lemonade Cold Brew and Cold Brew 01 Pure Matcha Latte 01

starbucks星巴克優惠

星巴克更帶來一系列驚喜禮遇，包括： 樂悠咭持有人 於上午11時前購買任何中杯或以上手調飲品，即享 港幣5元折扣 ；逢星期日憑 恒生Enjoy卡 消費任何手調飲品或食品滿港幣100元，即可獲贈 中杯裝手調飲品一杯 ； yuu會員更可以低至2,000 yuu積分換領星巴克電子禮券。

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