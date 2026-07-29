暑假好去處2026｜8月CHIIKAWA玩樂地圖 一文睇全港食玩買打卡點 (有片)

暑假好去處2026｜8月CHIIKAWA玩樂地圖 一文睇全港食玩買打卡點

各位CHIIKAWA迷留意！今年8月的香港，要被這群小可愛全面攻佔！除了備受矚目的全新香港特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」正式登場，劇場版《CHIIKAWA人魚島的秘密》亦掀起全城熱潮。今次全港各大商場、交通工具，甚至各大品牌都與《CHIIKAWA》聯手，港九至新界都有打卡活動及推出限量周邊！記者即刻為大家整理出「8月全港必到CHIIKAWA玩樂地圖」，一次過看清必到打卡位與限定精品！

打卡必到！尖沙咀 CHIIKAWA ARTIVERSE 特展 今個夏天的重頭戲，絕對是8月1日至9月6日期間，登陸K11 MUSEA及海濱的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展！展覽劃分為四大主題區，作者Nagano的130多幅珍貴原畫作品將首次在港展出，讓粉絲可以近距離欣賞。而戶外海濱更設有全球首座可乘坐「CHIIKAWA巨型迴旋木馬」，一眾角色將吉化身木馬造型，配搭維港無敵海景，絕對是今年最搶鏡的打卡位。現場更設有紀念品商店，推出多款全球首發的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列周邊及角色吊飾公仔，只供持票人士入手。有興趣記得到Klook提前購買門票！

人魚島登陸朗豪坊 展開奇幻旅程 首部劇場版大電影《CHIIKAWA人魚島的秘密》，將於8月6日香港上映。朗豪坊聯乘羚邦將商場打造成「人魚島」，於即日起至8月31日，還原多個電影經典名場面。粉絲可以到4 樓體驗「營火晚會」、乘搭小鴨船，12樓的神秘洞窟更有3米高賽蓮吹氣裝置與各位見面。商場4樓通天廣場設「人魚島土產屋」，各種限定電影周邊開售，同時搜羅超過300款日本同步周邊商品，商場會員更可獨家換領特典套裝。

CHIIKAWA 主題輕鐵 即日起至8月30日期間的逢周六日，暑假限定的《CHIIKAWA》主題輕鐵正式啟航！每日設4個特定班次來往兆康站至屯門站或元朗站。車廂內外設有滿滿《CHIIKAWA》元素，首度引入吉伊卡哇、小八及兔兔立體造型扶手，車身更隱藏夜光星星圖案，充滿奇妙幻彩氛圍。乘客於兆康站購買$88「輕鐵旅遊證」套裝即可乘搭一次，並獲贈《CHIIKAWA》特展紀念封套及隨機小物袋。同時輕鐵亦於金鐘及落馬洲站推出主題打卡位，兩站分別換上全新的CHIIKAWA ARTIVERSE主題裝飾，設計融入經典車站馬賽克元素，粉絲記得不要錯過。

CHIIKAWA 天星小輪 《CHIIKAWA》主題天星小輪亦於即日起至9月27日，於維港兩岸接載粉絲。吉伊卡哇、小八及兔兔換上草裙渡假裝造型，於天星小輪船頂亮相。同時船內更掛滿主題彩旗，三位角色更率先坐在船艙內與各位盡情打卡！尖沙咀碼頭設14款限定角色海報主題樓梯。同時更推出特別版限定套裝，包含電影前賣券、船票及磁貼。更舉行集章活動，前往尖沙咀、中環及灣仔碼頭集齊角色印章。

麥當勞聯乘美食及主題店 香港麥當勞推出多款《CHIIKAWA》主題美食包裝！多款新登場美食包括黃金蟹堡、蝦堡系列、明太子味Shake Shake 薯條、Double OREO新地、焦糖燉蛋批及白桃梳打，均換上《CHIIKAWA》特展主題包裝。同時即日起推出全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，指定套裝隨機附送。而銅鑼灣怡和街與九龍灣德福廣場兩間分店更化身為主題店，由餐廳入口、點餐櫃檯到用餐區，處處充滿「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題元素打卡裝飾。