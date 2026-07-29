港島香格里拉「茗悅」食城中少見高質福建菜 新推夏季限定菜單 蒸佛跳牆湯包/福州老酒醉花甲

「茗悅」新推夏季限定菜單

今次「茗悅」新推出的「夏季限定菜單」每位HK$988起，以當季鮮材入饌，重新演繹多款閩南經典名菜。菜單先以多款開胃前菜打響頭炮，包括梅醃紅心番石榴、福州老酒醉花甲及萵筍撈汁拌象拔蚌，酸香、酒香與海味交織，為盛夏帶來一抹清新。緊接登場的蒸佛跳牆湯包相當有驚喜，大廚以破格創新手法重塑這道福建名菜，將傳統滋味濃縮於一口之中，絕對值得一試！海鮮主菜提供兩款選擇：豆香青芒蒸紅馬頭魚將細嫩魚肉結合醇厚豆醬與清新青芒，果香與鮮味完美平衡；偏好濃味則必選廈門沙茶大烏賊，鹹鮮惹味，極具地道風情。另一招牌茶王煙燻脆皮雞絕對是誠意之作，金黃酥脆的外皮滲透幽雅茶香，肉質鎖住豐富肉汁，齒頰留香。

配菜方面，香辣四大天王爆炒蓮藕帶及秋葵等時令鮮蔬，辛香惹味；福建特色魚鬆炒魚麵則主打煙韌魚麵與香脆魚鬆的雙重口感。最後以清甜透心涼的閩南四果湯配石花膏及雪蓮子，以及散發淡雅芬芳的紅茶桂花糕作結，非常滿足。



菜單更配以由茗悅茶藝師團隊特別精心打造夏日沁涼的茉莉玉露冷泡茶。冷泡茶均需提前一天冷萃浸泡，茶飲口感柔和順滑，天然甘甜而不帶苦澀，與福建菜濃郁鮮香的味道互相輝映，相得益彰。 茗悅將於 8 月 1 日（星期六）舉行「CRAF-TEA：沉浸式茶藝大師班」，由駐店茶藝師 Janice Zhu 主持。活動以「白茶末・宋代點茶」為主題，結合文化故事分享、專業講解及互動體驗，讓賓客從不同角度認識中國茶文化的深厚底蘊，展開一場兼具知識與體驗感的茶藝之旅。



茗悅

地址： 香港中環法院道太古廣場 8 樓

電話： 2820 8580