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出版：2026-Jul-30 13:00
更新：2026-Jul-30 13:00

Disney+ 7.31起直播全球音樂盛事Lollapalooza JENNIE/Charli XCX/aespa輪番登場！

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Joe34

國際頂級音樂盛事《Lollapalooza 2026》將於美芝加哥舉行，Disney+將會在香港時間731日至83日一連四日全程直播。多組人氣歌手及組合將會登場，包括 JENNIECharli XCXaespai-dleCORTISYOASOBISB19等國際巨星，粉絲們萬勿錯過！

《Lollapalooza 2026》 KV 01

Disney+將會全程直播《Lollapalooza 2026》。

JENNIE以頭牌歌手現身舞台

今年活動星光熠熠。JENNIE將會以頭牌歌手(Headliner)身份現身舞台，她上周推出全新單曲《Less Than a Lover》，未知會否在舞台上公開更多未發行的新專輯歌曲？大勢韓團aespai-dleCORTIS亦將帶來多首大熱歌曲的現場表演。日本和歐美代表YOASOBICharli XCX亦會登上舞台。

《Lollapalooza 2026》 Lineup 03 《Lollapalooza 2026》 Lineup 01 《Lollapalooza 2026》 Lineup 02 《Lollapalooza 2026》 Lineup 04

Lollapalooza 2026》音樂節直播

直播日期：731日至83日（配合美國芝加哥現場演出時間同步直播）

演出時間（香港時間）：

JENNIE82 () 9:55 AM

Charli XCX81 () 9:40 AM

aespa83 () 8:45 AM

i-dle81 () 3:40 AM

CORTIS82 () 3:55 AM

YOASOBI83 () 6:00 AM

SB19731 () 4:30 AM

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