Disney+ 7.31起直播全球音樂盛事Lollapalooza JENNIE/Charli XCX/aespa輪番登場！

國際頂級音樂盛事《Lollapalooza 2026》將於美芝加哥舉行，Disney+將會在香港時間7月31日至8月3日一連四日全程直播。多組人氣歌手及組合將會登場，包括 JENNIE、Charli XCX、aespa、i-dle、CORTIS、YOASOBI、SB19等國際巨星，粉絲們萬勿錯過！

JENNIE以頭牌歌手現身舞台

今年活動星光熠熠。JENNIE將會以頭牌歌手(Headliner)身份現身舞台，她上周推出全新單曲《Less Than a Lover》，未知會否在舞台上公開更多未發行的新專輯歌曲？大勢韓團aespa、i-dle和CORTIS亦將帶來多首大熱歌曲的現場表演。日本和歐美代表YOASOBI和Charli XCX亦會登上舞台。