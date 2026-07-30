Disney+ 7.31起直播全球音樂盛事Lollapalooza JENNIE/Charli XCX/aespa輪番登場！

國際頂級音樂盛事《Lollapalooza 2026》將於美芝加哥舉行，Disney+將會在香港時間7月31日至8月3日一連四日全程直播。多組人氣歌手及組合將會登場，包括 JENNIE、Charli XCX、aespa、i-dle、CORTIS、YOASOBI、SB19等國際巨星，粉絲們萬勿錯過！
JENNIE以頭牌歌手現身舞台
今年活動星光熠熠。JENNIE將會以頭牌歌手(Headliner)身份現身舞台，她上周推出全新單曲《Less Than a Lover》，未知會否在舞台上公開更多未發行的新專輯歌曲？大勢韓團aespa、i-dle和CORTIS亦將帶來多首大熱歌曲的現場表演。日本和歐美代表YOASOBI和Charli XCX亦會登上舞台。
《Lollapalooza 2026》音樂節直播
直播日期：7月31日至8月3日（配合美國芝加哥現場演出時間同步直播）
演出時間（香港時間）：
JENNIE：8月2日 (日) 9:55 AM
Charli XCX：8月1日 (六) 9:40 AM
aespa：8月3日 (一) 8:45 AM
i-dle：8月1日 (六) 3:40 AM
CORTIS：8月2日 (日) 3:55 AM
YOASOBI：8月3日 (一) 6:00 AM
SB19：7月31日 (五) 4:30 AM