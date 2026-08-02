貓奴必看！10個必學洗衣方法 減少貓毛殘留衣物

對不少「貓奴」來說，衣服剛洗好卻仍然黏滿貓毛，是日常最令人頭痛的小煩惱之一。尤其是深色上衣、毛巾或床單，明明已放進洗衣機清洗，取出時卻仍見一層細毛，既影響外觀，也可能令對貓毛敏感的人感到不適。其實，要減少衣物上的貓毛殘留，關鍵不只在洗衣機本身，而是要由日常清潔、洗衣前準備、清洗過程以至收納保養一併著手。現在就等編輯來告訴大家以下10個必學洗衣除毛方法!

必學洗衣除毛方法1. 定期為貓咪梳毛

必學洗衣除毛方法 1. 定期為貓咪梳毛 想令衣物少沾毛，最有效的方法是先減少家中飄散的貓毛。主人可按照貓咪毛髮長短及換毛情況調整梳毛次數；一般而言，長毛貓最好每天梳理，短毛貓每星期至少梳理兩至三次。若遇上換毛季，梳毛頻率更應增加，有助在毛髮掉落到衣物、梳化或床鋪前先行清走。

必學洗衣除毛方法2. 保持家居環境清潔

必學洗衣除毛方法 2. 保持家居環境清潔 貓毛容易積聚在房間角落、家具底部、梳化及床鋪等位置，只要人一坐下或衣物一接觸，便會再次沾上毛髮。所以平日要勤於吸塵及清潔，並使用空氣清新機或空氣淨化設備，可減少空氣中的毛髮飄浮，亦能降低衣物重複沾毛的機會。

必學洗衣除毛方法3. 入機前先清走表面毛髮

必學洗衣除毛方法 3. 入機前先清走表面毛髮 衣物放入洗衣機前，最好先用黏毛滾輪、膠紙或除毛刷清理表面毛髮。若手邊沒有工具，也可把手微微沾濕，在衣物表面輕輕拂過，利用濕氣把鬆散毛髮帶走。這個步驟看似簡單，但可以避免大量貓毛進入洗衣機後再附着在其他衣物上。

必學洗衣除毛方法4. 使用洗衣球或過濾工具

必學洗衣除毛方法 4. 使用洗衣球或過濾工具 市面上有不少洗衣球、洗衣海綿及毛髮過濾網等輔助用品，可在清洗期間吸附或攔截水中的毛髮，減少貓毛重新黏回衣物纖維。同時，這類工具亦有助降低毛髮積聚於洗衣槽或濾網的機會。

必學洗衣除毛方法5. 選用合適的洗衣產品

必學洗衣除毛方法 5. 選用合適的洗衣產品 部分洗衣產品標榜有助分離毛髮與布料纖維，能令藏在衣物表面的毛髮較易脫落。不過，購買時應留意產品用途，寵物用品與人用衣物洗劑並不相同，應按衣物材質及家中需要選擇合適產品。

必學洗衣除毛方法6. 減少靜電令毛髮不易黏附

必學洗衣除毛方法 6. 減少靜電令毛髮不易黏附 貓毛容易黏在衣服上，靜電是其中一個主要原因。若平日有使用柔順劑的習慣，可考慮選擇具抗靜電功能的產品，幫助減低毛髮與布料之間的吸附力，特別適合乾燥天氣或冬季使用。

必學洗衣除毛方法7. 增加多一次過水程序

必學洗衣除毛方法 7. 增加多一次過水程序 如果衣物本身沾毛情況較嚴重，可在正常洗衣程序後增加多一次清水過水，幫助沖走仍殘留在衣物表面或水中的毛髮。配合洗衣球及洗衣前黏毛，整體去毛效果會更明顯。 實際做法上，可先清走衣物表面貓毛，再放入洗衣輔助工具，最後視乎需要增加過水次數。步驟愈完整，殘留毛髮自然愈少，亦可減輕洗衣機濾網的負擔。

必學洗衣除毛方法8. 善用乾衣機帶走表面毛髮

必學洗衣除毛方法 8. 善用乾衣機帶走表面毛髮 如家中設有乾衣機，可在衣物清洗後使用合適乾衣程序。乾衣過程中的氣流有助把部分毛髮帶離布料，再由濾網收集。相比在露台或窗邊拍打衣物，使用乾衣機亦可減少毛髮四散，避免影響家人或鄰居。

必學洗衣除毛方法9. 收納前做好防靜電處理

必學洗衣除毛方法 9. 收納前做好防靜電處理 衣物完全乾透後，收進衣櫃前可視乎需要噴上適量抗靜電噴霧，減少日後再次吸附貓毛。收納時亦應避免把剛清潔好的衣物放近貓咪常逗留的位置，以免前功盡廢。

必學洗衣除毛方法 10. 定期清潔洗衣機內槽及濾網

必學洗衣除毛方法 10. 定期清潔洗衣機內槽及濾網 洗衣機若長期累積毛髮及污垢，清潔效果自然會下降。建議定期使用洗衣槽清潔劑清洗內槽，並清理棉絮濾網或排水位置，避免毛髮堵塞或重新沾回衣物。對養貓家庭而言，這一步與清洗衣物本身同樣重要。