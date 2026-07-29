CHIIKAWA天星小輪正式啟航 草裙造型限定登場/角色樓梯打卡位/免費換走明信片

CHIIKAWA首度與天星小輪聯乘！為慶祝《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》8月6日上映，即日起至9月27日期間，於維港兩岸接載粉絲。吉伊卡哇、小八及兔兔三位主角將換上草裙造型，於天星小輪船頂亮相。同時船內更掛滿主題彩旗，三位角色更在船艙內陪各位盡情打卡！尖沙咀碼頭設14款限定角色海報主題樓梯。同時更推出特別版限定套裝，包含電影前賣券、船票及磁貼。碼頭亦舉行集章活動，前往尖沙咀、中環及灣仔碼頭集齊角色印章，即睇詳情。

CHIIKAWA主題天星小輪啟航 吉伊卡哇、小八、兔兔率先換上劇場版的草裙造型，於限定版天星小輪船頂亮相！一登船，更可以見到掛滿船艙的劇場版主題彩旗。另外，吉伊卡哇、小八、兔兔亦會在船艙內與大家見面。記得把握機會與牠們合照。 日期：2026年7月28日至2026年9月27日 航行時間：06:30 - 23:30

14張限定角色造型海報打造主題樓梯 於尖沙咀碼頭往灣仔方向，由劇場版角色打造而成的主題樓梯亦已登場。14款劇場版限定角色造型海報包括吉伊卡哇、小八、兔兔與飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺，以及於今次劇場版中登場的新角色島二郎、賽蓮、人魚、一葉、二葉的限定角色海報，以及兩款電影宣傳海報，粉絲記得不要錯過。 天星小輪限定前賣券套裝即日起公開發售 CHIIKAWA與天星小輪亦聯手推出套裝，套裝包括限定成人單程船票、特別版電影門票、劇場版主題磁石的「天星小輪限定前賣券套裝」。由即日起到尖沙咀天星碼頭海港遊售票處即可入手，先到先得，售完即止。

發售日期：2026年7月28日起公開發售 發售時間：11:00 - 20:00 發售地點：尖沙咀天星碼頭海港遊售票處 套裝包括： 天星小輪限定電影前賣券一張

天星小輪限定成人單程船飛一張(使用條款及詳情請參閱票上說明)

限定磁貼一枚 價格：$180

天星小輪限定前賣券套裝即日起公開發售

集齊三大角色印章換領限定明信片 活動期間，到尖沙咀天星碼頭海港遊售票處購買《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》天星小輪限定前賣券套裝或到朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題活動CHIIKAWA’S ADVENTURE，均可免費獲得《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題限量明信片一張。 明信片派發日期：2026年7月28日至2026年9月27日 明信片派發時間：11:00 - 20:00 明信片派發地點：天星小輪限定前賣券套裝或到朗豪坊CHIIKAWA’S ADVENTURE 主題印章加油站分別位於尖沙咀往灣仔碼頭及往中環碼頭上層、中環碼頭上層、灣仔碼頭上層。粉絲記得到每個加油站集齊印章！

活動日期：2026年7月28日至2026年9月27日 活動時間：06:30 - 23:30 印章地點： 吉伊卡哇角色印章：尖沙咀碼頭

小八角色印章：中環碼頭

兔兔角色印章：灣仔碼頭