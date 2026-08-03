狗狗按摩保健｜3個常用穴位助毛孩放鬆腰腿+保健

毛孩不懂用言語說明身體不適，但牠們的步姿、精神和活動力，往往已透露出健康狀況。除了均衡飲食、定期運動及獸醫檢查，日常簡單按摩亦可成為照顧狗狗的一部分。主人可透過輕柔觸摸與適度按壓，從而幫助愛犬放鬆肌肉、紓緩緊張，也能在互動中更早察覺牠們身體上的細微變化。編輯最近整理了以下3個狗狗穴位按摩指南，主人可作日常保健參考。不過，按摩只屬輔助保健，若狗狗出現持續疼痛、跛行或活動力下降，仍應盡快求醫。

狗狗穴位

經絡按摩是甚麼？ 以中醫角度來看，經絡被視為氣血運行的通道，穴位則分布於不同經絡之上。應用在寵物護理時，經絡按摩並非取代獸醫診治，而是以輕柔方式刺激身體特定位置，讓狗狗在安全、舒適的情況下得到放鬆。若愛犬本身有痛症、皮膚發炎、受傷、術後復原或長期病患，按摩前應先諮詢獸醫意見。

按摩前先學好基礎按摩手法

按摩前先學好基礎按摩手法 幫狗狗按摩基礎手法1. 輕撫: 按摩前可先把手掌當作梳子，沿狗狗背部由上而下順毛輕撫，待牠放鬆後再略為增加力度。 幫狗狗按摩基礎手法2. 拇指輕撫: 多用於臉部按摩，可用拇指由嘴角輕輕推向耳根，動作宜慢而柔。 幫狗狗按摩基礎手法3. 畫圓圈按摩: 以食指及中指指腹，在需要放鬆的位置順時針畫小圈，力度保持輕柔。 幫狗狗按摩基礎手法4. 揉捏: 用拇指、食指及中指輕輕夾起肌肉，再慢慢放鬆，適合肩頸或大腿等位置。

幫狗狗按摩基礎手法5. 指壓: 以拇指或食指指腹按壓穴位，逐步施力三至五秒，再慢慢卸力。 幫狗狗按摩基礎手法6. 拉提: 用拇指下方掌心托起按摩位置，避免用指甲或突然用力，以免狗狗感到疼痛。

狗狗穴位按摩指南1 髕骨異位 輕按「犢鼻穴」

以下穴位按摩只屬日常保健參考，不能取代獸醫診斷或治療；若狗狗持續跛行、疼痛或活動力下降，應盡快求醫。 狗狗穴位按摩指南 1: 髕骨異位 >> 輕按「犢鼻穴」 作用：有助放鬆膝關節周邊肌肉，減輕繃緊感，讓狗狗活動時較為舒適。 位置：後膝關節前外側凹陷處。 按摩方式：以指腹輕壓 5 至 10 秒，重複數次，力度以狗狗不抗拒為準。

狗狗穴位按摩指南2: 後腳無力 >> 輕按「腎俞穴」

狗狗穴位按摩指南 2: 後腳無力 >> 輕按「腎俞穴」 作用：可作為腰背及後肢保健按摩的一部分，幫助放鬆腰部肌肉，增加狗狗活動時的舒適感。 位置：背部兩側，約在第二腰椎兩旁，即脊椎兩側凹陷處。 按摩方式：以指腹輕壓 5 至 10 秒，重複數次，如狗狗有疼痛反應應立即停止。

狗狗穴位按摩指南3 起身困難 輕按「腰間百會穴」

狗狗穴位按摩指南 3: 起身困難 >> 輕按「腰間百會穴」 作用：有助放鬆腰背及後腿附近肌肉，適合作為日常舒緩護理。若狗狗長期起身困難，應先諮詢獸醫。 位置：背部正中線，腰椎與薦椎之間的凹陷處。 按摩方式：以指腹輕壓 5 至 10 秒，重複數次，避免過度用力。