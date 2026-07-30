直擊海港城全新美食廣場Food Atlas12家餐廳 3大米芝蓮必比登推介(有片/多圖)

尖沙咀海港城最新美食廣場「FOOD ATLAS」已於上星期五開業，美食廣場由大食代夥拍富臨集團打造，場內共有 12家餐飲品牌，其中3間更是米芝蓮必比登推介。編者首天第一時間踩場直擊部分招牌美食，今次再全面晒冷所有餐廳的出品。 文:Vera 攝:周令知

米芝蓮必比登推介「泰排檔」 聯乘泰國過江龍「寧記」 連續5年入選米芝蓮必比登推介、佐敦排隊人氣店泰排檔，首次進軍美食廣場，與泰國布吉老字號過江龍「寧記」合作，將兩間店的泰式街頭美食放在同一餐牌上。必食泰排檔的招牌船麵，有和牛或豚肉可選，配搭泰風肉質結實、牛味濃重的牛丸，以及金黃脆卜卜的炸豬皮。湯底入口鮮味，滲出清新青檸及泰國醋的酸香，開胃不膩，金邊粉極掛湯。拍攝當日船麵午市時段後已沽清，想試最好趁早。

連續9年米芝蓮必比登推介 文記車仔麵 蟬聯9年米芝蓮必比登推介，主打牛腩汁湯底及自製辣椒醬，湯色深濃別具獨特風味。湯底可加配咖喱、港式沙嗲或秘製辣汁。餸菜提供45款多種選擇，如新鮮豬粉腸、上湯花膠、上湯柚皮、南乳豬手、瑞士雞中翼、鮮蝦腐皮卷、玻璃辣魷魚、陳皮魚蛋、日本豆卜、豆香腐皮、豬油渣等。

米芝蓮必比登推介魚事者 新店限定黑白灰鴛鴦春卷湯麵 魚事者推出新店限定新品黑白灰鴛鴦春卷湯麵，材料有鯪魚肉春卷、墨魚春卷及雞肉春卷。泡椒酸菜魚湯的魚湯以海魚熬製，混合牙帶、九棍、鱲魚等，加入大量薑蔥辟腥，清甜味鮮，帶泡椒辛勁，配魚麵啖啖都嘗到魚味。姬松茸花膠燉魚湯大碗足料，愛湯之人必點！新店限定魚香奶茶將不經調味的純魚湯撞港式奶茶，經過多重改良研發出來，編者試飲，奶茶夠滑，不覺淡奶厚膩，慢慢魚湯味湧現，想不到魚湯竟然能夠跟奶茶無遺和感地融合為一，夠新奇過癮！店主Hyvan透露竟然有不少勇士來試魚香奶茶，昨日1小時已沽清。

日式創意料理「哈芙」 拳頭巨大卷物＋ 1.5 倍飯糰 由Check In Taipei店主Jacky開設的日食新副線，主打和風卷物、現製飯糰、現炒日式炒麵。Jacky貫徹講究用料，挑選高級Omakase店會用、具品質的日本北海道七星米，飯粒柔軟度與咬口感恰到好處。拳頭般大的爆餡巨大卷，靈感源自加拿大留學時常吃的特大份洋風sushi roll。招牌夏威夷卷包裹兩條吉列蝦、拌以蛋黃醬的蟹柳和青瓜絲，配料佐以櫻花蝦及炸蒜，灑上紫薯粉，醬汁有鰻魚汁及自家秘製醬，甜甜酸酸頗開胃。飯糰也即點即製，先以加入櫻花蝦調味，紫菜烘至乾爽脆口，份量是坊間飯糰的1.5倍，吃一個已飽肚滿足。

炒麵選用香港50年老字號永樂粉麵廠的麵條，每份堅持生炒，麵條爽彈均勻包裹甜酸豉油。一系列特調抹茶飲品以及聯乘享樂烘焙的抹茶蕨餅蛋撻，均嚴選京都宇治抹茶，茶韻鮮明。

場內其他美食品牌： 韓式燒肉「冬柏」 韓式燒肉店設有專屬座位區，以「一人燒」作招徠，備有多款一人份套餐，豬肉及牛肉均提供不同部位如三角肉、黑豬肋排、稻草燒黑豬五花肉、和牛板腱、牛舌等。（肉品$98起） 親民價日式「老虎拉麵」 日式拉麵店濃稠湯底以豚骨慢煮，厚而不膩。拉麵選擇分別有黑虎、白虎、紅虎三大系列，如野菜叉燒、豚魚煮粟米拉麵。午餐除了拉麵亦有丼飯，如鹽蔥燒雞肉丼、吉列豬扒丼、炙燒牛肉丼。 港式茶記「薔紅宅急便」

港式茶餐廳，有逾30年灣仔茶餐廳背景經驗，名物金牌脆皮雞即燒三黃雞，皮脆肉嫩多汁，酥炸脆皮牛腩配咖喱汁一貫踏實港式風味。

內地滷水鵝店「潮汕紅」 品牌來自內地，主打潮汕滷水獅頭鵝，傳統秘製滷水湯底加上新式功藝，帶出濃郁深邃的滷香。 智能明火「金罉記煲仔飯」 金罉記煲仔飯：用智能明火爐煲飯，底下呈現飯焦。煲仔飯選擇有金蠔蝦乾、白鳝、黃鱔、臘味、鹹蛋肉餅、窩蛋牛肉、新鮮排骨等。 高級海鮮「花甲粉研究所」 主打高級海鮮花甲粉，花甲可配日本廣島蠔、18cm大虎蝦；湯底有鮮味濃湯、香辣濃湯、沙嗲濃湯或秘製番茄濃湯，辣度有大、中、小之分；自選配粉絲、米線、日本烏冬或菜底，整體份量夠大份，粉絲索盡濃湯。

「 Toast Box 」新品班蘭菠蘿油 新店率先推出班蘭菠蘿油，自家製班蘭菠蘿包表面烘得鬆脆，包身鬆軟，班蘭味天然；中間夾著厚滑牛油，下午茶必吃！ 人氣不減「 Pepper Lunch Express 」 深入民心DIY日式鐵板燒 ，新店一樣大受食客歡迎。

Food Atlas 尖沙咀海港城港威商場4樓4102號舖 營業時間︰ 上午11時至晚上10時 (Toast Box土司工坊：上午8時至晚上10時)