迪士尼郵輪優惠｜新加坡迪士尼郵輪低至$1937/晚 優惠碼減$2000 再送酒店住宿 10.1國慶假期必去

今年10月1日國慶假期緊接周末，請2日假即可連放5日，大家是時候提早計劃定去旅行！迪士尼探險號郵輪（Disney Adventure）現正進行推廣優惠，5日4夜新加坡魔法海上之旅人均每晚低至$1,937起，而用指定信用卡優惠碼「26DC2K」預訂可享$2,000補貼，另加送新加坡酒店一晚，優惠非常吸引，下文立即為大家詳細介紹！

新加坡迪士尼郵輪KKday 限時優惠 低至8折

今年10月1日國慶日（星期四） 為公眾假期，大家只要於 10 月 2 日（星期五）及 10 月 5 日（星期一）請 2 日假，即可自製5日長假，完美貼合迪士尼探險號郵輪在10月1日出發的4晚航程！

KKday 特別為 10 月 1 日出發的 4 晚航程提供低至 8 折的限時優惠，讓旅客可以超值價錢於國慶黃金檔期啟航。以豪華海景陽台客艙為例，4 晚航程每房 HK$17,503 起（以 2 人入住計算），人均低至 HK$1,937.8/ 晚，迪士尼粉絲絕對不能錯過。

在8折價錢的基礎上，此航次更備有兩大額外禮遇，包括：