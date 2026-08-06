狗狗5個身體部位最易受傷 抱起抹腳都有學問

狗狗每天在家中奔跑、跳上跳落，看起來精力充沛，但牠們的身體結構與人類不同，部分關節、骨骼及肌肉其實相當脆弱。如果主人不了解狗狗的生理特點，好有機會因抱起、抹腳或關門等小動作，都可能令毛孩受傷。日本寵物雜誌引述獸醫解剖學專家指出，犬隻的骨骼與肌肉排列有其獨特之處，不少問題都與「人類習慣用人的方式照顧狗」有關。以下5個部位，正是日常照顧時最值得留意的地方。

狗狗身體最值得留意地方1. 抱狗別讓背部過度彎曲

狗狗身體最值得留意地方 1. 抱狗別讓背部過度彎曲 不少人抱狗時會像抱嬰兒般拱起狗狗的背部，甚至只托住前半身。這類姿勢都會對狗狗造成很大負擔。因為犬隻脊椎與胸腔結構承受力有限，如果背部被迫大幅彎曲或懸空受力，容易增加腰背壓力，長遠或會引起疼痛及活動不適。所以, 抱起狗狗時，最好同時承托胸口和臀部，讓身體保持平穩。

狗狗身體最值得留意地方2. 膝關節細小 髕骨容易走位

狗狗身體最值得留意地方 2. 膝關節細小 髕骨容易走位 狗狗後腳膝蓋內的髕骨，正常會沿着凹槽滑動，從而協助腿部彎曲和伸直。不過有部分犬隻，特別是小型犬，膝關節結構較細，凹槽亦可能較淺，受到跳躍、撞擊或體重壓力影響時，髕骨便有機會偏離原位。如果發現狗狗走路時突然抬起後腳、跳幾步又恢復正常，便不應掉以輕心。

狗狗身體最值得留意地方3. 狗狗一直用腳趾走路

狗狗身體最值得留意地方 3. 狗狗一直用腳趾走路 人類行走時會用腳掌貼地，但狗狗屬於以腳趾支撐身體的動物。牠們看似站得穩，但其實趾關節長時間承受身體重量。所以當主人幫狗狗清潔腳掌、剪毛或抹腳時，切勿把腳趾向反方向扭折；如果力度過大，不但會令牠疼痛，也可能拉傷關節或韌帶。

狗狗身體最值得留意地方4. 尾巴不是裝飾 內藏尾椎與肌肉

狗狗身體最值得留意地方 4. 尾巴不是裝飾 內藏尾椎與肌肉 狗狗搖尾巴時十分可愛，但尾巴並非單純一撮毛，而是由多節尾椎、肌肉和神經組成。如果被門夾到、被人踩中，或在狹窄空間中猛烈撞擊，都可能造成挫傷甚至骨折。家中有小朋友或長者時，更應提醒大家留意狗狗所在位置，避免意外發生。

狗狗身體最值得留意地方5. 年紀漸長 後肢肌肉退化更明顯

狗狗身體最值得留意地方 5. 年紀漸長 後肢肌肉退化更明顯 狗狗前肢常用於支撐和制動，肌肉相對發達；後肢則較容易隨年齡增長而流失肌肉。當後腳力量下降，牠們可能會出現起身變慢、行路搖晃、上落樓梯吃力等情況。飼主可透過控制體重、維持適量散步、避免長期在濕滑地面奔跑，幫助狗狗減輕關節負擔。 日常照顧小貼士 : 「慢一點、托穩一點」 照顧狗狗不只靠愛心，也需要理解牠們的身體限制。抱起時托穩全身、抹腳時避免拉扯腳趾、開關門前先看清尾巴位置，這些細節看似簡單，卻能大大減低受傷風險。若狗狗持續跛行、抗拒被觸碰、活動力明顯下降，應盡快諮詢獸醫，及早找出原因。