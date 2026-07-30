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出版：2026-Jul-30 17:00
更新：2026-Jul-30 17:00

深圳暑假好去處｜5大人氣IP快閃活動 粉絲必去黑皮蠟筆小新/8米高Hello Kitty/PINGU展覽/ZOA快閃

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深圳暑假好去處｜5大人氣IP快閃活動 粉絲必去黑皮蠟筆小新/8米高Hello Kitty/PINGU展覽/ZOA快閃

暑假北上深圳，除了食買玩，多個商場亦趁暑假聯乘人氣IP推出期間限定活動，由巨型角色裝置、主題場景到限定周邊都有。今次為大家整理5個人氣IP活動，包括：蠟筆小新、Hello Kitty、YOYO、ZOA及PINGU，部分更設消費禮遇及限定商品，各大IP的粉絲們不要錯過！

深圳K11 ECOAST ｜黑皮蠟筆小新夏日運動會

蠟筆小新化身「黑皮小新」登陸深圳K11 ECOAST，商場以春日部夏日運動會為主題，設置8米高巨型衝浪黑皮小新，旁邊更有幼稚園巴士裝置。場內亦設空中連廊、海上露台及互動操場等打卡位，可以找到春日部防衛隊及「屁網球」、「餅乾舉重」等趣味裝置。

L1快閃店同步發售黑皮蠟筆小新限定周邊，完成指定點位集章後，更可兌換小新限定周邊，數量有限。

展期：2026年7月17日至8月31日
地址：深圳K11 ECOAST
交通：深圳地鐵12號線太子灣站
推薦重點：8米巨型黑皮小新、幼稚園巴士、春日部防衛隊、互動操場、限定周邊
限定玩法：完成指定點位集章可兌換限定周邊

全都去逛蛇口了！ 巨型「黑皮蜡笔小新」来了 5 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 全都去逛蛇口了！ 巨型「黑皮蜡笔小新」来了 6 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 IMG 0107 IMG 0110 IMG 0109 IMG 0112 IMG 0108 IMG 0111 IMG 0113 IMG 0114 IMG 0115 IMG 0118 IMG 0116 IMG 0117 IMG 0119 IMG 0120

深圳大悅城 ｜ Hello Kitty巨型蛋糕展

Hello Kitty於深圳大悅城打造約2,000平方米沉浸式主題展，中庭設置約8.8米高巨型Hello Kitty蛋糕，以粉紅、白色及蝴蝶結元素營造甜點主題場景。場內設有「巨型蛋糕狂歡派對」、「蝴蝶結甜夢廊」、「超大禮物盒」及「甜趣大道」等打卡位，7月15日起再加入「蘋果樂園」。

展期：2026年7月24日至10月30日

地址：深圳大悅城

推薦重點：8.8米巨型Hello Kitty蛋糕、2,000平方米展區、蝴蝶結甜夢廊、巨型禮物盒、蘋果樂園

🎀深圳Hello Kitty痛城！8.8米巨型Kitty超甜 2 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 🎀深圳Hello Kitty痛城！8.8米巨型Kitty超甜 5 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 🎀深圳Hello Kitty痛城！8.8米巨型Kitty超甜 6 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 🎀深圳Hello Kitty痛城！8.8米巨型Kitty超甜 7 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 🎀深圳Hello Kitty痛城！8.8米巨型Kitty超甜 10 ShenzhenLOOK 來自小紅書網頁版 深圳新的！💗hellokitty来了！太可爱噜~ 7 一颗草莓🍓 來自小紅書網頁版 深圳新的！💗hellokitty来了！太可爱噜~ 9 一颗草莓🍓 來自小紅書網頁版 深圳新的！💗hellokitty来了！太可爱噜~ 12 一颗草莓🍓 來自小紅書網頁版 深圳新的！💗hellokitty来了！太可爱噜~ 10 一颗草莓🍓 來自小紅書網頁版 深圳新的！💗hellokitty来了！太可爱噜~ 15 一颗草莓🍓 來自小紅書網頁版

深圳灣萬象城 ｜ YOYO甜心生日派對

YOYO甜心生日派對於深圳灣萬象城A區春筍草坪舉行，戶外快閃場設有巨型黃色YOYO、粉色禮盒、巨型甜甜圈及彩虹裝置，另有雛菊花園、歪頭系列及魔法少女系列等主題場景。

快閃店同步推出YOYO系列盲盒、萌粒、徽章及限定食品等。消費滿129元可獲萌粒，滿299元及399元亦有不同限定禮品；深圳快閃店消費滿299元更可獲雪糕兌換券，集齊37款萌粒則可兌換限定大號手辦。

展期：2026年7月24日至8月23日
地址：深圳灣萬象城A區春筍草坪
交通：深圳地鐵后海站M出口
推薦重點：巨型YOYO、彩虹裝置、雛菊花園、魔法少女裝置、限定盲盒
消費禮遇：消費滿129元、299元及399元可獲不同限定禮品；滿299元另有雪糕兌換券

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前海壹方城 ｜ZO&FRIENDS全國限定主題首展

權志龍愛貓ZOA登陸前海壹方城，於戶外街區舉行《ZO&FRIENDS全國限定主題首展》，場地以小雛菊及花園為主題，有花瀑、花道、合照框、熱氣球及雙人鞦韆等打卡位，夜間亮起串燈後別有一番氣氛，粉絲們必打卡！而快閃店採圓柱形設計，中央擺放大型ZOA玩偶，周邊有抱枕、背包、毛毯、水杯及掛飾等商品，粉絲要趁機入手。

展期：2026年7月11日至11月1日
地址：前海壹方城L1星辰街
交通：深圳地鐵1／5號線寶安中心站F出口
推薦重點：ZOA大型玩偶、小雛菊花瀑、花道、熱氣球、雙人鞦韆、限定周邊

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深圳萬象天地 ｜ PINGU 45週年藝術展

經典黏土動畫IP PINGU迎來45週年，深圳萬象天地聯同COEXIST共凝文化帶來大型主題展，以「南極世界」為概念，集合全球12個國家45位藝術家，透過繪畫、雕塑及裝置藝術重新演繹PINGU。展覽分為免費打卡區及限定藝術區，免費區設有巨型PINGU雕塑及動畫場景還原；限定藝術區則需選購展覽限定周邊後入場，可欣賞藝術家原作及逛約200平方米藝術商店。

此外，展覽亦推出逾200款限定新品周邊，包括藝術家聯名款、45週年紀念款及城市限定商品，並有衣服燙畫DIY體驗；現場亦有消費禮遇及藝術家線下簽售活動。

展期：2026年6月18日至10月18日
地址：深圳萬象天地北區L4層MXTR GALLERY
推薦重點：巨型PINGU雕塑、動畫場景還原、45位藝術家作品、200+限定周邊、燙畫DIY
入場方式：免費打卡區可直接參觀；限定藝術區需購買展覽周邊入場

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