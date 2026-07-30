深圳暑假好去處｜5大人氣IP快閃活動 粉絲必去黑皮蠟筆小新/8米高Hello Kitty/PINGU展覽/ZOA快閃

暑假北上深圳，除了食買玩，多個商場亦趁暑假聯乘人氣IP推出期間限定活動，由巨型角色裝置、主題場景到限定周邊都有。今次為大家整理5個人氣IP活動，包括：蠟筆小新、Hello Kitty、YOYO、ZOA及PINGU，部分更設消費禮遇及限定商品，各大IP的粉絲們不要錯過！

深圳K11 ECOAST ｜黑皮蠟筆小新夏日運動會 蠟筆小新化身「黑皮小新」登陸深圳K11 ECOAST，商場以春日部夏日運動會為主題，設置8米高巨型衝浪黑皮小新，旁邊更有幼稚園巴士裝置。場內亦設空中連廊、海上露台及互動操場等打卡位，可以找到春日部防衛隊及「屁網球」、「餅乾舉重」等趣味裝置。 L1快閃店同步發售黑皮蠟筆小新限定周邊，完成指定點位集章後，更可兌換小新限定周邊，數量有限。 展期：2026年7月17日至8月31日

地址：深圳K11 ECOAST

交通：深圳地鐵12號線太子灣站

推薦重點：8米巨型黑皮小新、幼稚園巴士、春日部防衛隊、互動操場、限定周邊

限定玩法：完成指定點位集章可兌換限定周邊

深圳大悅城 ｜ Hello Kitty巨型蛋糕展 Hello Kitty於深圳大悅城打造約2,000平方米沉浸式主題展，中庭設置約8.8米高巨型Hello Kitty蛋糕，以粉紅、白色及蝴蝶結元素營造甜點主題場景。場內設有「巨型蛋糕狂歡派對」、「蝴蝶結甜夢廊」、「超大禮物盒」及「甜趣大道」等打卡位，7月15日起再加入「蘋果樂園」。 展期：2026年7月24日至10月30日 地址：深圳大悅城 推薦重點：8.8米巨型Hello Kitty蛋糕、2,000平方米展區、蝴蝶結甜夢廊、巨型禮物盒、蘋果樂園



深圳灣萬象城 ｜ YOYO甜心生日派對 YOYO甜心生日派對於深圳灣萬象城A區春筍草坪舉行，戶外快閃場設有巨型黃色YOYO、粉色禮盒、巨型甜甜圈及彩虹裝置，另有雛菊花園、歪頭系列及魔法少女系列等主題場景。 快閃店同步推出YOYO系列盲盒、萌粒、徽章及限定食品等。消費滿129元可獲萌粒，滿299元及399元亦有不同限定禮品；深圳快閃店消費滿299元更可獲雪糕兌換券，集齊37款萌粒則可兌換限定大號手辦。 展期：2026年7月24日至8月23日

地址：深圳灣萬象城A區春筍草坪

交通：深圳地鐵后海站M出口

推薦重點：巨型YOYO、彩虹裝置、雛菊花園、魔法少女裝置、限定盲盒

消費禮遇：消費滿129元、299元及399元可獲不同限定禮品；滿299元另有雪糕兌換券

前海壹方城 ｜ZO&FRIENDS全國限定主題首展 權志龍愛貓ZOA登陸前海壹方城，於戶外街區舉行《ZO&FRIENDS全國限定主題首展》，場地以小雛菊及花園為主題，有花瀑、花道、合照框、熱氣球及雙人鞦韆等打卡位，夜間亮起串燈後別有一番氣氛，粉絲們必打卡！而快閃店採圓柱形設計，中央擺放大型ZOA玩偶，周邊有抱枕、背包、毛毯、水杯及掛飾等商品，粉絲要趁機入手。 展期：2026年7月11日至11月1日

地址：前海壹方城L1星辰街

交通：深圳地鐵1／5號線寶安中心站F出口

推薦重點：ZOA大型玩偶、小雛菊花瀑、花道、熱氣球、雙人鞦韆、限定周邊



深圳萬象天地 ｜ PINGU 45週年藝術展 經典黏土動畫IP PINGU迎來45週年，深圳萬象天地聯同COEXIST共凝文化帶來大型主題展，以「南極世界」為概念，集合全球12個國家45位藝術家，透過繪畫、雕塑及裝置藝術重新演繹PINGU。展覽分為免費打卡區及限定藝術區，免費區設有巨型PINGU雕塑及動畫場景還原；限定藝術區則需選購展覽限定周邊後入場，可欣賞藝術家原作及逛約200平方米藝術商店。 此外，展覽亦推出逾200款限定新品周邊，包括藝術家聯名款、45週年紀念款及城市限定商品，並有衣服燙畫DIY體驗；現場亦有消費禮遇及藝術家線下簽售活動。

展期：2026年6月18日至10月18日

地址：深圳萬象天地北區L4層MXTR GALLERY

推薦重點：巨型PINGU雕塑、動畫場景還原、45位藝術家作品、200+限定周邊、燙畫DIY

入場方式：免費打卡區可直接參觀；限定藝術區需購買展覽周邊入場



