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出版：2026-Jul-30 20:00
更新：2026-Jul-30 20:00

網上熱話｜港男雪藏蘋果2年 引網民分享雪櫃內陳年寶物 有1物已絕跡香港！

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Joe33

圖片來源：Threads、TVB《愛回家之開心速遞》劇照

相信大部分人都未必有定期執拾雪櫃的習慣，有時買下買下、擺下擺下，部分食材或調味料一直存放在雪櫃深深處，直至幾年一度大掃除時才醒覺已過期。近日，有網民就紛紛留言分享屋企雪櫃內的陳年寶物，可謂大開眼界！

港男雪藏蘋果兩年

近日，一位網民在Threads分享了一個雪藏了兩年的蘋果，直言「粒蘋果放喺雪櫃唔記得食，一放就放咗2年，佢無臭味，我又唔想掉，每次一打開雪櫃，望到都覺得好安心，已經習慣咗有佢喺度」。帖文引起網民分享自己的陳年收藏，未知你屋企的雪櫃又有沒有類似食材呢？

圖片來源：Threads 1

一位網民在Threads分享了一個雪藏了兩年的蘋果。(圖片來源：Threads )

收藏21年的葡汁

有網民在雪櫃內找出一樽李錦記葡汁，樽上的日期為2005年5月，至今已經21年。

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雪藏超過10年的四方果啫喱

有網民表示雪櫃有一個擺超過10年的四方果啫喱不捨得掉，只因四方果早已絕跡香港，難怪有網民提議要永久保存，「紀念那個時代的香港」。

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有網民表示雪櫃有一個擺超過10年的四方果啫喱不捨得掉。（圖片來源：Threads）

存放3年的檸檬

放了三年的檸檬，擁有者表示「每到潮濕天氣還會自動發霉，但一點（沒）腐爛和從此沒有小蟲子爬出來過」。

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放了三年的檸檬樣子。（圖片來源：Threads）

放置1年的甘荀

在雪櫃住了一年多的甘荀全身發芽，大家見過這個現象沒有？

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陳皮的朋友香蕉

本身黃皮膚的香蕉經過歲月洗禮後，變成一條又乾又黑的黑蕉。

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又乾又黑的黑蕉。（圖片來源：Threads）

封存15年的罐裝餅乾

網民在2012年買入一罐餅乾，惟存放到現時都仍未開罐食，而餅乾亦早於2017年過期。

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風乾４年的生雞蛋

雖然這位網民的寶物並非存放雪櫃，但都值得一提，只因他竟然將一隻生雞蛋放在辦公桌上足足4年。

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