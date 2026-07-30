中環美食｜健康茶飲品牌「圓貝Mother Pearl」中環新店開業 $31起食麻糬曲奇/雪糕/茶飲

人氣健康茶飲品牌「圓貝 Mother Pearl」全新中環旗艦店正式開幕！新店除了繼續主打多款營養豐富的功能性茶飲及特色咖啡，更推出無精製糖的純素意式雪糕及低升糖輕食。此外，旗艦店一樓更特設手工調酒吧，破格將珍珠粉、陳皮等傳統草本養生元素融入烈酒，配搭魚子醬茶葉蛋等創意打卡小食，下文即睇介紹！

健康茶飲品牌「圓貝Mother Pearl」中環新店開業 「圓貝 Mother Pearl」主打健康茶飲，今次全新旗艦店更特別推出外帶輕食、無糖純素意式雪糕，以及無酒精特調與雞尾酒，選擇更豐富。追求健康美味的話必試多款功能性飲品，當中「能量滿滿」（$82）結合莓果與生薑，味道清新帶活力；「心機『可』重」（$86）加入猴頭菇粉，口感濃郁，亦有助提升專注力；「綠野纖纖」（$91）則以蔬果及植物蛋白調配，營養密度高，走清爽健康路線。咖啡系列同樣具特色，「金桂花」（$49）帶柔和花香與淡淡蜜意；「海鹽荔」（$49）糅合濃縮咖啡與荔枝果香；「芝麻摩」（$49）則以黑芝麻配海鹽雲呢拿奶蓋，層次更豐富。輕食方面必試麻糬曲奇（$31），提供海鹽抹茶、黑朱古力及伯爵茶三款口味，並以純素植物牛油及低升糖阿洛酮糖製成。而意式雪糕系列則堅持無精製糖製作，包括「黑色幽默」、「雲呢綿綿」（$78），以及「森山烏龍」與「茉完茉了」（$67），清涼消暑。

一樓特設手工調酒吧 旗艦店一樓特設手工調酒吧，將傳統草本與養生元素融入烈酒，破格碰撞出極具話題性的特飲。酒單亮點必試兩款以東方瑰寶入饌的代表作，分別有加入珍貴珍珠粉的「武后珍珠」（$286 /$333），以及豪邁地以陳皮配搭威士忌的「寸金時光」，酒客可選五年陳皮配 Johnnie Walker Black Label（$499），或極致昇華版的二十五年陳皮配 Johnnie Walker Blue Label（$1,999 ），品味歲月醇香。小食同樣有驚喜，「黑珍珠」（$191）將煙燻茶葉蛋與名貴魚子醬完美結合，上桌時煙霧繚繞，打卡一流且鹹香層次分明；「曖昧布拉塔」（$282）則以新鮮布拉塔芝士配搭自家製辣椒油，於柔滑與辛辣之間取得絕妙平衡；還有重新演繹經典滋味的「媽樂雞」（$91），佐酒一流。



Mother Pearl

中環旗艦店地址： 中環德己立街 24 號地下及上層

開放時間：

地下低層：早上 8 時至下午 10 時 （星期一至日）

地下高層：中午 12 時至凌晨 12 時（星期一至日）