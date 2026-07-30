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出版：2026-Jul-30 19:00
更新：2026-Jul-30 19:00

中環美食｜健康茶飲品牌「圓貝Mother Pearl」中環新店開業 $31起食麻糬曲奇/雪糕/茶飲

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中環美食｜健康茶飲品牌「圓貝Mother Pearl」中環新店開業 $31起食麻糬曲奇/雪糕/茶飲

中環美食｜健康茶飲品牌「圓貝Mother Pearl」中環新店開業 $31起食麻糬曲奇/雪糕/茶飲

人氣健康茶飲品牌「圓貝 Mother Pearl」全新中環旗艦店正式開幕！新店除了繼續主打多款營養豐富的功能性茶飲及特色咖啡，更推出無精製糖的純素意式雪糕及低升糖輕食。此外，旗艦店一樓更特設手工調酒吧，破格將珍珠粉、陳皮等傳統草本養生元素融入烈酒，配搭魚子醬茶葉蛋等創意打卡小食，下文即睇介紹！

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健康茶飲品牌「圓貝Mother Pearl」中環新店開業

「圓貝 Mother Pearl」主打健康茶飲，今次全新旗艦店更特別推出外帶輕食、無糖純素意式雪糕，以及無酒精特調與雞尾酒，選擇更豐富。追求健康美味的話必試多款功能性飲品，當中「能量滿滿」（$82）結合莓果與生薑，味道清新帶活力；「心機『可』重」（$86）加入猴頭菇粉，口感濃郁，亦有助提升專注力；「綠野纖纖」（$91）則以蔬果及植物蛋白調配，營養密度高，走清爽健康路線。咖啡系列同樣具特色，「金桂花」（$49）帶柔和花香與淡淡蜜意；「海鹽荔」（$49）糅合濃縮咖啡與荔枝果香；「芝麻摩」（$49）則以黑芝麻配海鹽雲呢拿奶蓋，層次更豐富。輕食方面必試麻糬曲奇（$31），提供海鹽抹茶、黑朱古力及伯爵茶三款口味，並以純素植物牛油及低升糖阿洛酮糖製成。而意式雪糕系列則堅持無精製糖製作，包括「黑色幽默」、「雲呢綿綿」（$78），以及「森山烏龍」與「茉完茉了」（$67），清涼消暑。

Green Grin 綠野纖纖 The Clever Coca 心機「可」重 Jasmine Bloom 茉完茉了(茉莉花味) Dark Matter 黑色幽默(朱古力味) Mountain Oolong 森山烏龍(烏龍茶味) Tidal Lychee 海鹽荔 Earl Grey Mochi Cookies 伯爵麻糬曲奇 01 Dark Chocolate Mochi Cookies 黑朱古力麻糬曲奇 02 Earl Grey Mochi Cookies 伯爵麻糬曲奇 02 Dark Chocolate Mochi Cookies 黑朱古力麻糬曲奇 01

一樓特設手工調酒吧

旗艦店一樓特設手工調酒吧，將傳統草本與養生元素融入烈酒，破格碰撞出極具話題性的特飲。酒單亮點必試兩款以東方瑰寶入饌的代表作，分別有加入珍貴珍珠粉的「武后珍珠」（$286 /$333），以及豪邁地以陳皮配搭威士忌的「寸金時光」，酒客可選五年陳皮配 Johnnie Walker Black Label（$499），或極致昇華版的二十五年陳皮配 Johnnie Walker Blue Label（$1,999 ），品味歲月醇香。小食同樣有驚喜，「黑珍珠」（$191）將煙燻茶葉蛋與名貴魚子醬完美結合，上桌時煙霧繚繞，打卡一流且鹹香層次分明；「曖昧布拉塔」（$282）則以新鮮布拉塔芝士配搭自家製辣椒油，於柔滑與辛辣之間取得絕妙平衡；還有重新演繹經典滋味的「媽樂雞」（$91），佐酒一流。

Mother Pearl 

中環旗艦店地址： 中環德己立街 24 號地下及上層 
開放時間： 
地下低層：早上 8 時至下午 10 時 （星期一至日）
地下高層：中午 12 時至凌晨 12 時（星期一至日）

The Price of Time 寸金時光 02 Black Typhoon (Seasonal Gin Infusion Apricot Cocktail) 黑風暴（季節限定：杏桃琴酒特調） 01 Curious Burrata 曖昧布拉塔 01 Mama's Nugget 媽樂雞 01 Smoke & Pearls 黑珍珠 01

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