東來順22周年慶！$650位歎金獎菜 鶴湖蟹影/花膠鮑魚全家福湯/極酥脆合桃酥鴨

提起正宗京淮菜，不少老饕都會想起尖沙咀帝苑酒店的東來順。這間百年老字號進駐香港22年，由主廚施超群師傅親自掛帥，推出全新周年限定「八道菜盛宴」，帶大家用味覺重溫傳統手工菜的魅力。

必食「美食之最大賞」金獎菜 啖啖花膠鮑魚鮮甜湯

盛宴先由醬香濃郁的四喜烤麩與清爽的蒜泥黃瓜開胃。重頭戲絕對是曾榮獲「美食之最大賞」金獎的鶴湖蟹影，香脆鍋巴鋪滿極致濃郁的蟹肉鹹蛋黃餡，外脆內軟；最驚喜是伴碟還有一隻用薑汁製成的「小蟹仔」薑汁凍，驅寒之餘賣相極致吸睛。湯品富貴全家福同樣足料，鮑魚、花膠、海參跟雞肉燉足3小時，入口鮮甜，配上手工蝦丸和家鄉蛋角，層次豐富。