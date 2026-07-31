東來順22周年慶！$650位歎金獎菜 鶴湖蟹影/花膠鮑魚全家福湯/極酥脆合桃酥鴨

提起正宗京淮菜，不少老饕都會想起尖沙咀帝苑酒店的東來順。這間百年老字號進駐香港22年，由主廚施超群師傅親自掛帥，推出全新周年限定「八道菜盛宴」，帶大家用味覺重溫傳統手工菜的魅力。
必食「美食之最大賞」金獎菜 啖啖花膠鮑魚鮮甜湯
盛宴先由醬香濃郁的四喜烤麩與清爽的蒜泥黃瓜開胃。重頭戲絕對是曾榮獲「美食之最大賞」金獎的鶴湖蟹影，香脆鍋巴鋪滿極致濃郁的蟹肉鹹蛋黃餡，外脆內軟；最驚喜是伴碟還有一隻用薑汁製成的「小蟹仔」薑汁凍，驅寒之餘賣相極致吸睛。湯品富貴全家福同樣足料，鮑魚、花膠、海參跟雞肉燉足3小時，入口鮮甜，配上手工蝦丸和家鄉蛋角，層次豐富。
羅漢大蝦：一蝦兩吃，蝦頭慢火燜至汁濃香溢；蝦身釀入鮮美蝦膠炸至金黃，外脆內嫩。合桃酥鴨：去骨鴨肉薄片裹上雞蓉與香脆合桃仁，鴨皮甘香酥脆，香口得令人回味無窮。豆板莧菜：新鮮蠶豆逐顆手工去殼，以清炒帶出綿密清甜，跟時令莧菜完美融合。雲南野菌手擀麵：麵條外軟內韌且完美掛汁，野菌吸飽複合醬汁精華，每口都是鮮美原汁。
除了八道菜外，更可以優惠價加單追加兩款經典。首推滋味濃郁的內蒙古烤羊鞍($120)，亦可加配椰皇玉露蛋白燉桃膠($68)。
東來順
尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B2層
東來順22周年限定八道菜盛宴
每位 $650(兩位起)