CATALOG x 火影忍者系列登場！ 朗豪坊主題店多個打卡位/「曉」組織服飾/周邊商品(有片)

CATALOG首度聯乘《火影忍者疾風傳》！主題店即日起登陸旺角朗豪坊分店，店內有各種經典動畫元素，引入超高人氣神秘組織「曉」及多位核心成員的標誌元素作為創作靈感，推出多款服飾及周邊單品。朗豪坊 Catalog分店率先發售，消費滿指定金額天送「螺旋丸」小掛袋，店內更有各種打卡位，而全新系列商品之後將於8月5日起於全線CATALOG門市及網店公開發售。

CATALOG首度聯乘《火影忍者疾風傳》 主題店正式開幕 各位火影迷注意！本地潮流品牌 CATALOG首度與超人氣動畫《火影忍者疾風傳》合作，引入大量經典動畫元素，打造一系列全新服飾及周邊商品。位於旺角朗豪坊的 CATALOG專門店率先開幕，為今次聯乘系列的率先發售點。主題店打造了主題視覺佈置，設立多個經典場景打卡位外，讓粉絲在挑選心水服飾之餘，還能盡情拍照打卡留念。

「曉」服裝單品登場 今次聯乘系列的最強亮點，絕對非反派人氣組織「曉」莫屬。設計特別以「曉」代表性的祥雲圖案作為核心靈感，融入黑白暗黑風為主調，同時完美復刻「曉」風格的標誌性斗篷風褸外套之上。

還原經典角色忍道精神 推出多位角色經典服裝 除了暗黑風的「曉」系列外，一眾熱血的主角陣容亦是重頭戲。系列集結了漩渦鳴人、宇智波佐助、旗木卡卡西等核心角色，首推漩渦鳴人款風褸，鮮橙色為主調，還原角色打扮。周邊單品有專為仙人模式設計的毛毯，印有呈現戰鬥姿勢的鳴人，毛毯收納袋特意設計成巨大捲軸，可直接當作袋子使用。

童裝款式同步推出 今次CATALOG更貼心推出全新童裝系列，讓資深火影迷的爸媽可以與小朋友一同穿上親子裝，重溫跨越世代的感動與熱血情懷。童裝系列重點推出與大人款同調的「曉」紅雲外套及鳴人標誌性外套，下身配備繡有木葉忍者村標誌的休閒短褲，讓整體造型更具連貫性。

火影周邊全面解鎖 今次聯乘更延伸至各類日常生活周邊商品，全面照顧粉絲的日常穿搭與生活配件需求。從充滿特色的引爆符、忍者護額、「一樂拉麵」，以及卡卡西老師愛不釋手的《親熱天堂》書籍造型匙扣小袋系列外，同時亦推出兼具實用性與設計感的潮流襪子與刺繡手袋，每一款周邊商品都融合了火影忍者的標誌性符號。

消費滿額禮 CATALOG特別加推門市及網店限定滿額禮遇。凡購買《火影忍者疾風傳》系列全新產品滿指定金額，即可免費獲贈招牌忍術「螺旋丸」為造型 的圓形小掛袋。數量有限，換完即止。

消費滿額禮

「火影忍者疾風傳 × CATALOG」朗豪坊期間限定店 日期：2026年7月31日至8月4日 時間：12:00 – 21:00 (最後入場時間：20:00) 地點：九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖